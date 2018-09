Kiel : Jamaika will in Jugend, Kitas und Sport investieren

30 Millionen Euro sollen 2019 in die Bereiche fließen. Das Investitionsprogramm war im Juni beschlossen worden.

von dpa

25. September 2018, 14:47 Uhr

Kiel | CDU, Grüne und FDP im Kieler Landtag wollen im kommenden Jahr 30 Millionen Euro in die Bereiche Jugend, Kultur und Sport investieren. „Die Investitionsvorhaben sind dabei so gewählt, dass die Mittel möglichst 2019 tatsächlich zum Einsatz kommen“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch am Dienstag. Die Koalitionsfraktionen stellen Geld bereit für Sportstätten (fünf Millionen Euro), die Sanierung von Jugendherbergen (3,7), Wlan in Studentenwohnheimen (2), Altenpflegeschulen (2) sowie für Investitionen in Kitas (5,45) und Kultur (5,5).

Im Juni hatte die Landesregierung ein Investitionsprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro für Kitas, Schulen, Digitalisierung und Sportanlagen beschlossen und bereits 70 Millionen davon mit konkreten Maßnahmen versehen. Das Geld kommt aus dem Sondervermögen „Impuls“; es sind keine zusätzlichen Mittel.