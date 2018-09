Nacht der Wissenschaft : In dunkler Stunde helle werden

Bei der Nacht der Wissenschaft geht es am Freitagabend um den Spaß am Lernen und Forschen. Alle Angebote gibt’s zum Nulltarif – und auf der Fähre zwischen dem West- und dem Ostufer kann man im Schnellkurs Portugiesisch lernen. Oder Friesisch.

von Udo Carstens

26. September 2018, 18:19 Uhr





Es ist in diesem Bereich die größte Veranstaltung in ganz Schleswig-Holstein: Am Freitag, 28. September, läuft in Kiel wieder die Nacht der Wissenschaft. Die Veranstalter setzen hohe Erwartungen in das bunte Spektakel. Es soll junge Menschen für das Abenteuer Wissenschaft begeistern, eine Lanze brechen für Europa, den Standort Kiel voranbringen. Und natürlich: Wer am Freitagabend dabei ist, kann in dunklen Stunden durchaus helle werden und dazulernen. Nicht nur auf der Wissenschaftsfähre, die Schnellsprachkurse anbietet.

Nun wird man/frau auf den 15-minütigen Überfahrten zwischen Reventlou (Westufer) sowie Fachhochschule und Geomar (Ostufer) nicht gleich zum Fremdsprachenexperten. Aber einen unterhaltsamen Einstieg versprechen die vier Fachleute für Portugiesisch, Englisch, Tschechisch und sogar Friesisch allemal.

Die Nacht der Wissenschaft startet bereits um 15 Uhr im Wissenschaftszentrum (Fraunhofer Straße 13) mit einem „Battle“, bei dem drei Schulmannschaften aus der Kiel-Region gegen Koryphäen aus der Wissenschaft antreten. Der Abschluss der Großveranstaltung ist mit „open end“ im alten Bunker unter dem Rathaus angegeben, wo ab 23 Uhr die Wissenschaftsparty läuft (Waisenhofstraße 9).

Dazwischen liegen rund 250 Einzelveranstaltungen, allesamt zum Nulltarif. Aus dem 80-seitigen Programm kann sich jeder, wirklich jeder, heraussuchen, was ihm gefällt. Das mag die Notgeldsammlung sein, die Maike Manske im Speicher Sartori & Berger (Wall 47/51) vorstellt. Oder die Reise in die Welt des Schiffbaus (19 Uhr, FH-Campustour, Alte Gießerei, Grenzstraße 1). Oder um die knochenharte Archäologie jenseits der Hollywood-Schinken von Indiana Jones (ab 16 Uhr, Kunsthalle, Düsternbrooker Weg 1). Am gleichen Ort wird um 20 Uhr an Hand botanischer Funde erklärt, wie das Leben in den Jahren der Kieler Gründungszeit aussah. Geomar (Wischhofstraße 1/3), bietet um 16 Uhr eine Live-Schaltung zum Forschungsschiff „Sonne“ an, in der Forschungswerkstatt (Am Botanischen Garten 14 f) der Christian-Albrechts-Universität sind alte Handschriften erlernbar (ab 15 Uhr).

Überhaupt ist die Nacht der Wissenschaft nur möglich, weil sich insgesamt 17 Standorte zusammengeschlossen haben. „Im dritten Jahr können wir sagen: Die Nacht der Wissenschaft ist ein erfolgreiches Kooperationsprojekt“, lobt Janet Sönnichsen, Geschäftsführerin der Kiel-Region GmbH. Das Studio mit Filmen von „Green Screen“ und „Cine Mare“, die Fischhalle mit der Revolutionsausstellung, das IPN mit den „Missverständnissen in der Evolution“ oder die FH, die Hintergründe erklärt zum „Wagyu“, dem teuersten Fleisch der Welt – sie alle sind bei der Nacht der Wissenschaft aktiv dabei.

Wer aber die Ergebnisse der Forscher nicht wahr haben will und von „alternativen Fakten“ schwafelt, sei an das Institut für Weltwirtschaft verwiesen. Dort wird ein Lügendetektor für den Praxistest aufgebaut.