Städtebau : Im Fokus der Investoren

Auf der Polis-Messe in Düsseldorf warb Kiel für den Städtebau der Zukunft. Ein extra angefertigtes Sonderheft mit 10 000 Exemplaren bündelte sämtliche Projekte, die Kiel mit einzigartiger Wassernähe schon heute lukrativ für Investoren macht.

von Udo Carstens

03. Mai 2018, 19:49 Uhr

Auch wenn sich der Ertrag (noch) nicht in Heller und Pfennig ausdrücken lässt – nach Meinung der Beteiligten hat sich für die Stadt der zweitägige Ausflug nach Düsseldorf bereits gelohnt. Erstmals stellte Kiel auf der Polis Convention, der Fachmesse für Stadtentwicklung, Konzepte, Ideen, Visionen der Zukunft vor.

Offenbar machen Großprojekte wie die Bebauung des ehemaligen MFG-5-Geländes bei Holtenau, die „Neue Mitte“ mit dem Holstenfleet in der Innenstadt oder auch der neue Stadtteil in Meimersdorf die Stadt im Norden für die Investoren zu einem der interessantesten Standorte in der gesamten Bundesrepublik. Doris Grondke, als Baurätin auch für die Stadtplanung zuständig, freut sich über die 40 neuen Kontakte, die über Polis zustande gekommen sind.

Dazu beigetragen hat auf der Messe ein Sonderheft zu Kiel, das mit einer Auflage von 10 000 Exemplaren den Fokus auf die Förde-Stadt gebündelt hat. Die Rubrik „Stadt & Wissen“ beispielsweise zeigt den „erfolgreichen Strukturwandel von der industriellen Tradition zum Wissenschaftsquartier“, betont Werner Kässens, Geschäftsführer der Kieler Wirtschaftsförderung. Seine KiWi will sich stärker als „Netzwerker für Unternehmen, Start-Ups und Hochschulen“ positionieren. Günstige Bedingungen hat die Stadt mit ihren vier Hochschulen allemal.

Der Wissenschaftspark am Westring (in Nähe zur Universität) gehörte auf der Polis ebenso zu den Vorzeige-Projekten wie die Veloroute 10, die sich in der Endphase vom Einkaufszentrum Citti kilometerweit über die Universität hinaus den Radlern anbietet. Sie verläuft weitgehend auf einer ehemaligen Bahntrasse und ermöglicht ampelfreies und zügiges Pedalstrampeln. Das kommt offenbar auch bei millionenschweren Investoren gut an.

Natürlich ist auch die Nähe zum Wasser reizvoll. Bekanntlich genießt der Hafen mit seinen Kreuzfahrer-Anläufen einen guten Ruf in der Branche. Auf der „Baukulturwerkstatt“ Anfang Juli wollen sich die Experten Gedanken machen, wie das Kieler Potenzial am Wasser stärker als bisher genutzt werden kann. 3000 Euro hat die Stadt der Polis-Stand gekostet – nicht nur für Stadträtin Doris Grondke eine sinnvolle Investition.