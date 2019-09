Hospiztage in Kiel: Das Programm

Vom 3. bis 12. Oktober finden in der Landeshauptstadt die Hospiztage statt / Großes Fest am Sonnabend

18. September 2019, 14:45 Uhr

Kiel | Die dritten Kieler Hospiztage stehen vor der Tür. Vom 3. bis zum 11. Oktober laden das hospizlich-palliative Netzwerk und die Hospiz-Initiative Kiel zu vielen Aktionen rund um ihre Arbeit. Am Sonnabend, 12. Oktober, wird dann der Höhepunkt erreicht. An diesem Tag findet der Welthospiztag im Rathaus statt. Das Programm zum Nachlesen:

3. Oktober:

6. Oktober:

7. Oktober:

Die Hospiztage beginnen mit dem Türöffner-Tag bei der Hospiz-Initiative Kiel an der Waitzstraße 17. Von 11 bis 13 Uhr stellt die Initiative hier ihre Arbeit vor. Eine Anmeldung unter Tel. 0431 / 2 20 33 50 ist notwendig.Ab 10 Uhr wird in der Nikolaikirche am Alten Markt ein Erntedank-Gottesdienst gefeiert.An diesem Tag steht der Nordfriedhof im Zentrum. Von 15 Uhr bis 16.30 Uhr wird es hier einen Rundgang geben. Erklärt werden dabei Bestattungsformen von früher und von heute.Treffpunkt ist am Eingangsbereich.

Ebenfalls am 7. Oktober lädt Martina Kern zu einem Vortrag in das Städtische Krankenhaus. Ab 18 Uhr spricht sie hier über das Thema „Wohltat gegen Unwohlsein – vom Tun und Lassen am Lebensende“.

8. Oktober:

Die Interdisziplinäre Schmerz- und Palliativstation des UKSH am Schwanenweg 21 lässt an diesem Tag interessierte Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Von 14 Uhr bis 17 Uhr gibt es Einblicke in das Projekt „Lernende leiten eine Station“. Eine Anmeldung unter Tel. 0431 / 50 02 09 20 ist erforderlich.

Auch das Palliativnetz Diakonie Altholstein lädt an diesem Tag in die Betreute Wohnanlage an der Wendenstraße 15b. Hier geht es von 18 Uhr bis 20 Uhr um das Thema „Essen und Trinken am Lebensende“. Eine Anmeldung unter Tel. 04321 / 25 05 26 ist erforderlich.

9. Oktober:

An diesem Tag wartet ein Krimi-Hörspiel auf die Besucher. Der Kaiser-Chor singt und spielt das Stück „Mord im Damenstift“. Ab 15.30 Uhr kann das Stück im Kaiser-Wilhelm-Sift an der Stiftstraße 4 genossen werden.

Von 17 Uhr bis 18.30 Uhr findet im Hospiz Kieler Förde, Radewisch 90, eine Informationsveranstaltung statt. Hier spricht die Diplom-Pflegewirtin Melanie Koch über das Thema „Die letzten Tage und Stunden“.

Außerdem stellt sich am 9. Oktober die ambulante Ethik-Beratung der Landeshauptstadt vor. Ab 18 Uhr gibt es im Haus der Begegnung, Waitzstraße 17, nützliche Informationen und ein Austausch wird angeregt. Als Referentinnen stehen Dr. Claudia Schmalz und Regina Barthel zur Verfügung. Eine Anmeldung unter Tel. 0431 / 2 20 33 50 ist erforderlich.

10. Oktober:

Die Strahlentherapie spielt an diesem Tag eine besondere Rolle. Im Karl-Lennert-Krebszentrum Nord, der Strahlenklinik des UKSH an der Feldstraße 21 wird die Palliativmedizin in der Strahlentherapie vorgestellt. Von 16 Uhr bis 17.30 Uhr wird hier die Arbeit vorgestellt und ein Rundgang angeboten. Eine Anmeldung unter Tel. 0431 / 2 20 33 50 ist erforderlich.

Auch lädt an diesem Tag Werner Holzwarth zu einer Lesung. Um 18 Uhr tritt er im Literaturhaus, Schwanenweg 13, auf. Er liest aus seinem aktuellen Bilderbuch „Mein Jimmy“ und erzählt davon, wie seine Geschichten durch eigene Erlebnisse entstehen und warum gerade dieses sein persönlichstes Buch ist. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab etwa 6 Jahren.

11. Oktober:

12. Oktober:

An diesem Tag soll es darum gehen, zu lernen, wie man sterbende Menschen begleiten kann. Von 16 Uhr bis 18 Uhr sollen hier Informationen zu den Inhalten der Vorbereitungskurse, zu der Arbeit der Ehrenamtlichen und zu den Voraussetzungen gegeben werden. Dazu stehen die Räumlichkeiten des DRK Landesverbands am Klaus-Groth-Platz 1 zur Verfügung.Der Höhepunkt der Hospiztage ist erreicht. Der Welt-Hospiztag wird im Rathaus gefeiert. Von 10 bis 15 Uhr steht hier die Arbeit des Hospizes im Fokus. So stehen Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Begleitung und Vorsorge für Fragen bereit. Von 10 bis 11 Uhr wird der Tag mit einem Podiumsgespräch eröffnet. Dazu stehen Fachleute der Hospizinitiative und ein Bestatter bereit. Auch wird es eine Lesung mit Roland Schulz zum Thema „so sterben wir“ geben. Ab 11 Uhr wird der Rathausflur zum Informationsmarkt. Viele Initiativen sind vor Ort und stellen ihre Angebote vor und zeigen den Besuchern, wie sie bei diesem Thema helfen können.