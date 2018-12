Freitag gegen Arminia Bielefeld : Holstein Kiel will Erfolgsserie ausbauen – aber Trainer Tim Walter warnt

Gegner Arminia Bielefeld hat kürzlich erst den Trainer gewechselt. Neuer Coach ist Uwe Neuhaus.

von dpa

12. Dezember 2018, 14:26 Uhr

Kiel | Holstein Kiel will auch zum Hinrunden-Abschluss der Zweiten Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur bleiben und am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld den vierten Heimsieg landen.

„Der Trainerwechsel hat an unseren Vorbereitungen nichts geändert. Das Spiel wird aber schwieriger, weil sich Bielefelds Spieler unter dem neuen Trainer neu beweisen müssen und können“, sagte KSV-Coach Tim Walter am Mittwoch in Kiel. Die abstiegsgefährdeten Arminen hatten in dieser Woche mit Uwe Neuhaus einen neuen Trainer verpflichtet, nachdem Jeff Saibene beurlaubt worden war.

Zuletzt drei Siege in Folge für Kiel

Die Kieler hingegen schwimmen auf einer Erfolgswelle. Seit sieben Spielen sind die „Störche“ ungeschlagen, inklusive DFB-Pokal sogar acht. Zuletzt gab es drei Siege mit 8:1-Toren. „Nach dem Aderlass im Sommer war es schwierig für die Köpfe. Mittlerweile sind wir aber da, wo wir hin wollten und feilen jetzt an den Feinheiten“, sagte Walter.

Personell hat der Coach keinen Grund, die Erfolgself der vergangenen Wochen zu verändern. Abzuwarten bleibt, ob Mittelstürmer Janni Serra wieder in die Startelf zurückkehrt. Der U21-Nationalspieler hatte sich am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Match bei Dynamo Dresden (2:0) verletzt und musste zuschauen. Die Blessur hat sich aber als nicht so schwerwiegend herausgestellt. Zudem ist Steven Lewerenz nach auskurierten Rückenbeschwerden wieder eine Option.