Public Viewing : Hauptbahnhof fährt wieder voll auf Handball ab

von Udo Carstens

04. Januar 2019, 18:49 Uhr

Wer auf Handball steht, ist in den nächsten Wochen am Kieler Hauptbahnhof gut aufgehoben. Denn zur Handball-WM werden sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung dort wieder live übertragen. Los geht es am Donnerstag, 10. Januar, mit der Auftaktpartie gegen Korea, es folgen die Vorrundenpartien gegen Brasilien (12. Januar), Russland (14. Januar), Frankreich (15. Januar) und Serbien (17. Januar). Das Public Viewing hat in der Handball-Metropole Kiel Tradition. Schon in der Vergangenheit wurde der Hauptbahnhof zum umjubelten Handballbahnhof.