Gezielte Anrufe falscher Polizisten bei älteren Menschen

von Udo Carstens

28. März 2018, 17:59 Uhr

Gegenwärtig trifft es ältere Menschen in Kiel nördlich des Kanals und in Düsternbrook, doch der Kreis kann sich jederzeit ausweiten: Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, erkundigen sich telefonisch nach Geld und wertvollen Gegenständen im Hause. Die (echte) Polizei ist jetzt unterwegs, um für Aufklärung zu sorgen und Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen.

Allein am Dienstag sind der Polizei über 30 Fälle bekannt geworden, in denen falsche Polizeibeamte Anrufe getätigt haben. Offenbar reagierten alle Angerufenen richtig. Sie beendeten das Telefonat und informierten über den Polizeiruf 110 umgehend die Einsatzleitstelle. Polizeisprecher Matthias Arends geht davon aus, dass es in keinem Fall zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen gekommen ist. Nach seinen Worten ist auch niemand unter den Betroffenen von den falschen Polizeibeamten aufgesucht worden.

Bereits seit Tagen sind Beamte aus dem 1. Kieler Revier unterwegs. Sie gehen von Tür zu Tür, suchen das Gespräch mit den Bewohnern und übergeben Informationsbroschüren. Ist niemand zu Hause, hinterlassen sie Faltblätter, auf denen auch die Rufnummer der zuständigen Dienststelle angegeben ist. Wichtig: Die echten Polizisten tragen Uniform und können sich jederzeit ausweisen.

Arends warnt vorsorglich: Wer Anrufe vermeintlicher Polizeibeamten erhält, sollte umgehend die 110 wählen. Die hochprofessionellen Täter agieren meist von ausländischen Call-Centern aus. Wahrscheinlich suchen sie in Telefonbüchern und Adressdatenbanken gezielt nach typischen älteren Vornamen.