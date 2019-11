„gewaltig leise“: Das Programm

Die Künstler für das Format auf der Krusenkoppel stehen fest / Vorverkauf beginnt am 1. Dezember

Avatar_shz von mks

20. November 2019, 11:09 Uhr

Kiel | Schon im November wirft die Kieler Woche 2020 ihre Schatten voraus. Diese lockt zwischen dem 20. und 28. Juni kommenden Jahres wieder die Massen in die Landeshauptstadt. Das Programm für „gewaltig leise“ auf der Krusenkoppel steht dafür schon jetzt. Dabei wird ein Mix von Kabarett, Musik und ernsten Themen geboten.

Diesmal sorgen unter anderem Götz Alsmann, Anna Depenbusch, Kurt Krömer und die Thalbachs für hochkarätige und anspruchsvolle Unterhaltung. Der Karten-Vorverkauf startet am Sonntag, 1. Dezember.

Die Tickets kosten im Vorverkauf jeweils 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 20 Euro). Karten für die Konzerte von „Element of Crime“ und Konstantin Wecker kosten jeweils 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 25 Euro). Erhältlich sind die Tickets am Infotresen von KulturForum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, bei der Tourist-Information Kiel, der Konzertkasse Streiber und am Ticket-Center des Citti-Markts. Bundesweit sind die Eintrittskarten über www.eventim.de erhältlich. Alle Konzerte beginnen um 20.30 Uhr.



Götz Alsmann zum Auftakt





Zum Start der beliebten Konzertreihe am Sonnabend, 20. Juni, gibt sich der König des Jazzschlagerse die Ehre: Götz Alsmann widmet sich in seinem aktuellen Programm bekannten und überraschenden Liebesliedern aus Operette, Chanson und Schlager.



Anna Depenbusch folgt







Gustav Peter Wöhler am Montag





Am ersten Kieler-Woche-Sonntag, 21. Juni, zeigt dann Liedermacherin Anna Depenbusch, dass es nicht mehr als ein Klavier und ihre Stimme braucht, um in eine Welt voller Phantasie einzutauchen.

„Love is the drug“ ist das aktuelle Tourmotto des „gewaltig leise“-Stammgastes Gustav Peter Wöhler und seiner Band. Am Montag, 22. Juni, präsentieren die Musiker ihre ganz persönlichen Lieblingssongs auf der Krusenkoppel.



Kabarettist Kurt Krömer ist Dienstag vor Ort







TV Smith: Am Mittwoch wird es kritisch





Kurt Krömer gilt mittlerweile als einer der bekanntesten und schrulligsten Kabarettisten Deutschlands. Am Dienstag, 23. Juni, gastiert er mit seinem aktuellen Programm „Stresssituationen“ auf der Kieler-Woche-Freilichtbühne.

TV Smith ist eine der legendären Figuren der frühen Londoner Punkszene. Seit vielen Jahren ist er als politischer und kritischer Singer-Songwriter unterwegs. Bei seinem „gewaltig leise“-Debüt am Mittwoch, 24. Juni, wird er von der australischen Folk-Punk-Band The Rumjacks unterstützt.



Katharina, Anna und Nellie Thalbach





Was passiert, wenn der eigene Mann das Zeitliche segnet? Dieser Frage gehen die Schauspielerinnen Katharina, Anna und Nellie Thalbach am Donnerstag, 25. Juni, in der szenischen Lesung „Witwendramen“ nach. Dabei geht es keineswegs nur traurig, sondern vor allem sehr lustig zu.



„Element of Crime“: Eigenwilliger Sound





Schon seit 1985 pflegen „Element of Crime“ ihren unverwechselbaren und eigenwilligen Sound. Die Band um Sänger und Trompeter Sven Regener hat 2018 ihr 14. Studioalbum „Schafe, Monster und Mäuse“ veröffentlicht und stellt es am Freitag, 26. Juni, auf der Krusenkoppel vor.



„Maybebop“: A-capella am Sonnabend





Auch schon 17 Jahre gemeinsam unterwegs ist das A-cappella-Pop-Quartett „Maybebop“. Am Sonnabend, 27. Juni, präsentiert es sein mittlerweile zehnten Bühnenprogramm „Ziel:los!“.



Konstantin Wecker: Schon 2018 dabei





Schon 2018 sorgte Konstantin Wecker auf der Freilichtbühne für ausverkaufte Ränge. Und das soll er nun wiederholen. Am Abschlusssonntag, 28. Juni, will er gemeinsam mit Fanny Kammerlander am Cello und Jo Barnikel am Klavier erneut das „gewaltig leise“-Publikum verzaubern und aufrütteln.