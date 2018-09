Kiel : Geisterfahrer auf der B76: Polizei muss Auto rammen

Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde vorläufig festgenommen.

von shz.de

24. September 2018, 12:04 Uhr

Kiel | In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Polizeibeamte einen Geisterfahrer in Kiel auf der B 76 in Höhe der Überführung Wellseedamm gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte etwa sechs Kilometer Fahrt in der falschen Fahrtrichtung hinter sich.

Zeugen meldeten gegen 2.10 Uhr, dass ein roter Honda am Waldwiesenverteiler in verkehrter Fahrtrichtung auf die B 76 eingefahren sei. Mehrere Streifenwagen aller Kieler Reviere waren eingesetzt, um den Wagen zu stoppen. Etwa sechs Kilometer entfernt konnte der Wagen gesichtet werden, teils auf der Fahrbahn, teils auf dem Gehweg stehend. Als sich Polizeibeamte des 3. Reviers dem Honda näherten, startete der 51 Jahre alte Fahrer den Wagen und versuchte zu flüchten. Beamte des Bezirksreviers rammten den Wagen mit geringer Geschwindigkeit und stoppten so die Weiterfahrt. Der Mann versperrte von innen die Türen seines Honda und weigerte sich auszusteigen. Die Beamten schlugen eine Seitenscheibe ein und konnten ihn unter passivem Widerstand aus dem Wagen holen.

Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogenvortest ergab hier einen positiven Wert auf Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. An einem Streifenwagen entstand leichter Sachschaden. Der Honda war schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde während des Einsatzes ab dem Wiener Kreisel für etwa 20 Minuten in Fahrtrichtung Kiel voll gesperrt. Ob der Mann während seiner Irrfahrt entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet hat, ist bislang nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?