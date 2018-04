Geldstrafe von 10.000 Euro nicht gezahlt : Gefängnis statt Kreuzfahrt: 29-Jähriger am Ostseekai in Kiel festgenommen

Der Mann wollte auf der AIDAcara eine Reise nach Norwegen antreten. Jetzt sitzt er in der Justizvollzugsanstalt.

von Tobias Fligge

23. April 2018, 13:57 Uhr

Kiel | Normalerweise beginnt eine Kreuzfahrt mit einer freundlichen Begrüßung, vielleicht auch mit einem Sekt. Doch statt mit der AIDAcara von Kiel aus nach Norwegen in See zu stechen, endete die Reise für einen 29-Jährigen am Sonntag in der Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, fiel der Mann den Beamten am Sonntagnachmittag bei der Ausreise am Ostseekai in Kiel auf. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betruges in mehreren Fällen vorlag. Die genaue Höhe stellte sich erst in den Diensträumen der Bundespolizei heraus.

„Der Mann war im November letzten Jahres zu einer Geldstrafe von sage und schreibe 10.000 Euro verurteilt worden“, heißt es in der Mitteilung. Da der 29-Jährige bislang nicht gezahlt hatte, sei für ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet: 250 Tage. Zahlen konnte er den Betrag aus seiner Reisekasse nicht. Die Bundespolizei: „Die geplante Kreuzfahrt nach Norwegen endete für ihn in einem Dienstwagen der Bundespolizei und der Zuführung in die JVA Neumünster.“

