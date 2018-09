30 Jahre Einkaufscenter : Geburtstagstorte im Sophienhof

Gleich drei (aktive und ehemalige) Oberbürgermeister waren dabei, als das Einkaufszentrum Sophienhof in der Kieler Innenstadt in die Jubiläumswoche startete. Hier werden täglich rund 48 000 Menschen gezählt.

von Udo Carstens

20. September 2018, 18:59 Uhr





Er ist mit 120 Geschäften und knapp 38000 Quadratmetern Verkaufsfläche das größte Einkaufszentrum Schleswig-Holsteins und seit Anbeginn einer der erfolgreichsten bundesweit – der Kieler Sophienhof. Gestern begann mit der offiziellen Eröffnung die gut einwöchige Geburtstagsfeier anlässlich des 30-jährigen Bestehens.

Und das mit viel Kieler Prominenz. Neben Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Ex-Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz, Kiels Generalintendant Daniel Karasek, Spielern des THW samt dem Sportlichen Leiter Viktor Szilágyi sowie Aktiven von den Baltic Hurricanes war auch Kiels einstiger Oberbürgermeister Karl-Heinz Luckhardt mit von der Partie. Er hatte die Eröffnung am 3. März 1988 von Amts wegen begleitet.

Den Sophienhof allerdings gab es bereits vorher. 1906 wurde der ursprüngliche Sophienhof als reich verzierter Putzbau errichtet. Auch er beherbergte bereits Geschäfte und zudem großbürgerliche Wohnungen. Der Abriss zwischen 1981 und 1983 fand teilweise unter großem Polizeiaufgebot statt, denn der alte Sophienhof war das erste Gebäude in Kiel, das von Hausbesetzern in Beschlag genommen wurde. Die Räumung endete in Straßenschlachten. Zwei maskenhafte Sphinx-Figuren von der Fassade des früheren Baus wurden später als Erinnerung in der Fassade des Einkaufszentrums integriert.

Laut Karsten Bärschneider, seit April 2017 Centermanager im Sophienhof, besuchen täglich rund 48 000 Menschen das Einkaufszentrum, was natürlich der zentralen Lage zwischen Bahnhof und Innenstadt geschuldet sei. Das Center profitiere zudem von den einkaufswilligen Passagieren der Color-Line. Ulf Kämpfer wies darauf hin, dass der Sophienhof der Innenstadt maßgebliche Impulse gegeben habe. Eine solch gute Zusammenarbeit wünsche er sich auch für die Holstenstraße.

Als Höhepunkt der Geburtstagswoche nannte Karsten Bärschneider die Verlosung von Gewinnen im Gesamtwert von 30 000 Euro am Sonnabend, 29. September. Aber auch innerhalb der Woche gibt es zahlreiche Gewinnmöglichkeiten. Zudem läuft ein buntes maritimes Programm auf der Aktionsfläche auf der Brücke über der Herzog-Friedrich-Straße.

Neben Gewinnspielen sorgen Chöre und Orchester, Vereine und Schulen für Abwechslung. 30 Jahre Sophienhof sowie den historischen Sophienhof und die Widerstände gegen Abriss und Neubau kann man sich filmisch in der Kinolounge vor Augen führen lassen. Die gestern angeschnittene Torte sowie die angebotenen Muffins, allesamt mit maritimen Motiven, gab es übrigens gegen eine Spende für die Aktion „Mach Mittag“, für die Angelika Volquartz kräftig die Werbetrommel rührte.