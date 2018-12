Bomben-Alarm in Kiel : Gaffer standen der Polizei im Weg

Eigentlich sollte bereits um 20 Uhr der Spuk vorbei sein. Doch die vorsorgliche Bombensprengung auf dem Ostufer verzögerte sich um über zwei Stunden. Immer wieder musste die Polizei Gaffer aus der Gefahrenzone geleiten.

von Udo Carstens

07. Dezember 2018, 18:38 Uhr





Es hätte nicht viel gefehlt, und der Bomben-Einsatz am Donnerstagabend auf dem Kieler Ostufer wäre abgebrochen worden. Zwei Stunden lang behinderten Gaffer, aber auch unwissende Gaardener Anwohner die Sprengung der 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Statt wie geplant um 20 Uhr konnten die Sprengmeister erst um 22.15 Uhr Entwarnung geben. Im Falle eines Abbruchs hätten 4900 Menschen – darunter die Bewohner des benachbarten Altenheims – die ganze Nacht über ihre Wohnungen nicht betreten dürfen.

Nach Einschätzung von Matthias Arends, Pressesprecher der Kieler Polizei, hat die stundenlange Verzögerung natürlich auch mit der kurzfristigen Bekanntgabe der Bombensprengung zu tun. Erst am Vormittag stand fest, dass der Sprengkörper in vier Meter Tiefe unter dem Minigolfplatz weder transportabel noch zu entschärfen war. Ganz im Gegenteil: Von der Bombe ging eine akute Gefahr aus. Eile war geboten.

Die Nachricht vom hochexplosiven Fund hatte sich acht Stunden später in Gaarden wohl noch nicht überall herumgesprochen. Arends erzählte gestern von Hundebesitzern, die am Abend mit ihren Vierbeinern ahnungslos Gassi gingen. Sie waren überrascht vom großen Polizei-Einsatz in der Abendstunden, ließen sich aber nach kurzer Aufklärung schnell aus der Gefahrenzone geleiten.

Schwieriger waren schon jene renitenten Mitbürger, die sich auf den Straßen oder auf dem Balkon zeigten, um das Spektakel hautnah mitzuerleben. Mit „Es passiert doch sowieso nichts“ pöbelten sie in Richtung der Ordnungshüter, die sie zum Weggang aufforderten. Auf lange Diskussionen ließ sich die Polizei zwar nicht ein, doch es verging Minute um Minute, um den gesperrten Bereich rund um die Bombe tatsächlich zu räumen.

„Die Menschen müssen sich bewusst machen, was sie da anrichten“, erklärt Arens. Familien mit kleinen Kindern hätten den Nachwuchs erst um halb elf zu Bett bringen können. Schon die geplante Sprengung um 20 Uhr lag im zeitlichen Grenzbereich und war nur der akuten Gefahrenlage geschuldet.

Nach den Worten des Polizeisprechers werden Großmaßnahmen wie am Donnerstagabend so anwohnerfreundlich wie möglich gehalten. Das Sperrgebiet werde nicht zum Spaß festgelegt. Doch die Räumung selbst steht außer Frage, denn: „Wenn etwas passiert, ist das Geschrei groß.“ Den Gaffern schrieb die Polizei am Donnerstagabend ins Stammbuch: „Ausdrücklich keinen Dank an diejenigen, die unsere Arbeit durch vollständige Ignoranz und Uneinsichtigkeit behindert und dadurch um über zwei Stunden verlängert haben.“