neue Linie : Frühmorgens und spätabends per Bus zum Citti-Park

Ab sofort ist der Citti-Park auch per Bus besser zu erreichen. Statt der Autokraft-Linie 300, die zwischen dem Ostsee-Park Raisdorf und Citti pendelte, steuert jetzt die Linie 52 der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) das Einkaufszentrum an.

von Udo Carstens

11. Dezember 2018, 18:22 Uhr

Die Linie 52 bindet den Hauptbahnhof, den Exer, Plaza und Ikea mit ein, verkehrt im 30-Minuten-Takt und ist bereits am frühen Morgen unterwegs. Das hilft vor allem den Beschäftigten der Seniorenheime am Krummbogen, die rechtzeitig zur Frühschicht ihren Arbeitsplatz erreichen können. Die roten KVG-Busse nehmen zudem Rücksicht auf die verlängerten Öffnungszeiten im Citti-Park am Donnerstag, um halb elf am Abend ist letzte Abfahrt Richtung Hauptbahnhof.

Thomas Mau, Technischer Betriebsleiter der KVG, freut sich, dass die Gespräche mit der Autokraft und den beiden Nachbarkreisen zu diesem Ergebnis führten. Gestern begrüßte er gemeinsam mit Hauke Evers, dem Kaufmännischen KVG-Chef, mit Citti-Geschäftsführer Gerhard Lütje, Citti-Prokurist Harald Rottes und Centermanagerin Silke Brombacher die Fahrgäste der Linie 52 mit Sekt, O-Saft und Schoko-Weihnachtsmännern.

Laut Lütje werden die Staus auf dem Citti-Zubringer zu Stoßzeiten bald Geschichte sein. Mit Fertigstellung der Citti-Anbindung an die Autobahn soll sich der Verkehr auf dem Mühlendamm deutlich verringern. Voraussichtlich im Herbst 2019 wird die Trasse freigegeben.