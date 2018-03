Eröffnung : Freilichtmuseum Molfsee: Zu Ostern öffnen die Tore

Im Süden der Landeshauptstadt, auf dem 40 Hektar großen Areal des Freilichtmuseums Molfsee, beginnt immer zu Ostern die neue Saison. Diesmal haben die Organisatoren das Veranstaltungsprogramm neu strukturiert und verlässlicher gestaltet.

von Udo Carstens

27. März 2018, 19:43 Uhr

Das Freilichtmuseum hat die Talsohle offenbar überwunden. Bereits das zweite Jahr in Folge sind die Besucherzahlen kräftig gestiegen. In der Saison 2017 wurden gut 112.300 Gäste gezählt – das entspricht einem Plus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Museumsdirektor Wolfgang Rüther ist zuversichtlich, den positiven Trend fortzusetzen. Die neue Saison beginnt traditionell an Gründonnerstag und setzt sich an den Oster-Feiertagen mit der Ostereiersuche fort.

Die Museumsgärtner haben in den letzten Wochen viele wuchernde Gehölze auf den Stock gesetzt und auf dem Gelände auch Bäume gefällt. Dieser massive Eingriff war laut Rüther nötig, weil die schleswig-holsteinische Landschaft eigentlich immer eine offene war und außerdem das stark beschattete Reet auf den Dächern der historischen Häuser nicht mehr trocknete.

Die Organisatoren haben auch das Saisonprogramm durchforstet und neu strukturiert:

So entfällt der bisherige Bauernmarkt, er lag zeitlich zu dicht am thematisch ähnlichen Herbstmarkt (29. September bis 7. Oktober).

Erste Großveranstaltung der neuen Saison wird der Gärtnermarkt Ende April sein.

Zu den Besuchermagneten gehören außerdem der Mühlentag (21. Mai), das Niederdeutsche Bühnenfest (Anfang Juni), die Offenen Gärten (Mitte Juni), das Lanz-Bulldog-Treffen (15. Juli), der Handwerkertag (12. August), der Kindertag (19. August) und der Tag der Landwirtschaft (9. September).

Dabei gilt ab sofort ein Prinzip: Sofern keine Großveranstaltung stattfindet, läuft sonntags immer eine Museumsführung – verlässlich um 14 Uhr ab Torhaus und stets kostenlos. „Das ist ab sofort ein fester Termin“, erklärt Rüther.

Den 10. Juni sollten sich die Bewohner im Lande zwischen den Meeren ebenfalls vormerken, an diesem Sonntag lädt der Heimatbund zum „Tag der Schleswig-Holsteiner“ ein. Bewusst gedacht für Menschen aller Herkünfte und Kulturen, die im Lande zu Hause sind oder eine neue Heimat gefunden haben.

Bekanntlich erhält das Freilichtmuseum ein völlig neues Ausstellungs- und Eingangsgebäude. Die massive Baugrube von 70 mal 70 Metern ist ausgehoben, ein Teil des Großparkplatzes ist für die Bau-Arbeiten eingezäunt. Ersatzweise stehen auf der anderen Seite der B 4 Stellplätze zur Verfügung, dank einer Bedarfsampel kommen die Besucher sicher aufs Museumsgelände.

Neben den Gebäuden aus den unterschiedlichen Regionen Schleswig-Holsteins birgt das 40 Hektar große Areal im Süden der Landeshauptstadt auch tierische Kostbarkeiten. So kann, wer Glück hat, in Molfsee Uhus bewundern.



> Ab dem 29. April hat das Freilichtmuseum Molfsee (bis Ende Oktober) täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass erfolgt um 17 Uhr.

> Die Eintrittspreise bleiben gegenüber der Saison 2017 unverändert. Erwachsene zahlen 8 Euro, das ermäßigte Ticket (Studenten, Behinderte etc.) kostet 5 Euro. Schüler zahlen 2 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt ins Gelände.

> Die Nutzung der Museumsbahn, die bis zur Meierei fährt, und auch der Karussells auf dem historischen Jahrmarkt ist kostenlos.