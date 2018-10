Schwentinental : Freibad steht vor der Sanierung

Auf drei Jahre angelegt hat die Stadt Schwentinental die Sanierung ihres beliebten Freibades. Theoretisch könnten die Arbeiten beginnen, es steht nur noch das Ergebnis eines Förderantrags aus. Die Stadtwerke als Bad-Betreiber präsentieren währenddessen eine erfolgreiche Jahresbilanz

von Udo Carstens

18. Oktober 2018





Kiels östliche Nachbarstadt Schwentinental ist gut gerüstet für die anstehende Modernisierung ihres beliebten Freibades. Die Finanzierung des auf gut drei Millionen Euro kalkulierten Projektes steht. Und die Stadtwerke Schwentinental (SWS), die das Freibad betreiben, haben gestern mit ihrer Jahresbilanz einen satten Überschuss vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahr ist das Plus um 13 000 auf aktuell 619 000 Euro gewachsen, wie Geschäftsführer Jens Wiesemann und der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Scholtis mitteilten. Gleichzeitig konnte die SWS ihre Eigenkapitalquote von 36 auf 41 Prozent steigern. Außerdem hat das Unternehmen Konzessionsabgaben von 460 000 Euro an die Stadtkasse geleistet. Und mit 275 000 Euro auch das Minus übernommen, das der Freibad-Betrieb im Ortsteil Raisdorf verursacht hat. Zur Erinnerung: Im Geschäftsjahr 2017 war der Sommer ausgesprochen kühl und regnerisch, dementsprechend schlecht fiel der Verkauf an Eintrittskarten aus.

„In der aktuellen Saison hatten wir dagegen mit über 80 000 Badegästen einen Rekordbesuch“, freut sich Bürgermeister Michael Stremlau über die Bilanz der zurückliegende Saison. Die Pläne für die dreistufige Sanierung des Freibades liegen in der Schublade. Im ersten Schritt soll bis zum Frühjahr 2019 die Technikzentrale erstellt werden. Auch die von jüngeren Semestern sehnsüchtig erwartete neue Wasserrutsche wird gebaut – die alte Rutsche ist wegen Baufälligkeit aus Sicherheitsgründen seit Jahren geschlossen.

Die Stadt hat in Berlin einen Zuschussantrag für die Freibad-Sanierung gestellt, deshalb dürfen die Arbeiten noch nicht vergeben werden. Doch das Warten könnte sich lohnen. Wenn’s optimal läuft, kann Schwentinental mit einer Fördersumme in der Größenordnung von einer Million Euro rechnen. Stremlau erwartet bis zum Monatsende einen vorläufigen Bescheid. Der Bürgermeister bleibt aber zurückhaltend: In diesem Bundesprogramm erhalten nur rund sechs Prozent aller Förderanträge einen positiven Bescheid.

Unabhängig, ob ein Ja oder ein Nein zum Förderantrag eingeht: Die Arbeiten sollen im Winterhalbjahr starten. Gegenwärtig werden die Gesamt-Baukosten auf 3,1 Millionen Euro kalkuliert. Wenn das Freibad am 1. Mai wieder seine Tore öffnet, soll der erste Abschnitt so gut wie fertig sein. Phase zwei und drei folgen dann 2019/20 und 2020/21. Am Ende steht, so hofft Stremlau, ein modernes Freibad „für die nächsten 30 oder 40 Jahre“.