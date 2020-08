Schwentinental/Kiel : Fliegerbombe erfolgreich entschärft – Straßensperren aufgehoben

Nach rund 70 Minuten waren die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstesabgeschlossen.

Avatar_shz von shz.de

13. August 2020, 20:06 Uhr

Schwentinental/Kiel | Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben die Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe in Schwentinental, Gewerbegebiet „Dreikronen“, abgeschlossen. Die Straßensperren sind aufgehoben, so dass die Anwohner alle wieder zurück in ihre Wohnungen können.

Nachdem um 10.35 Uhr sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Evakuierungsgebiet aufhält, wurde mit der Entschärfung begonnen. Nach rund 70 Minuten waren die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes abgeschlossen. Es kam im Vorfeld und bei der Entschärfung selbst zu keinerlei Komplikationen der polizeilichen Maßnahmen.

Für die Entschärfung wurden von neun Uhr an mehrere Straßen gesperrt, darunter die vielbefahrene Bundesstraße 76. Der angrenzende Kieler Stadtteil Elmschenhagen war ebenfalls betroffen. Rund 1000 Menschen in der näheren Umgebung mussten bis zehn Uhr ihre Wohnungen und Arbeitsstätten verlassen haben.