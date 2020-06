Polizei bittet um Hinweise : Falk T. aus Kiel wird seit Donnerstag vermisst

Der vermisste 43-Jährige ist nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr auffindbar.

08. Juni 2020, 16:20 Uhr

Kiel | Seit Donnerstag wird Falk T. aus Kiel vermisst. Der 43-Jährige benötigt laut Polizei dringend ärztliche Hilfe. Wegen bisher ausbleibender Erfolge bei der Suche nach dem Mann hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Falk T. hatte am Donnerstag nach einer Behandlung ein Kieler Krankenhaus verlassen und ist bisher nicht an seiner Heimatadresse aufgetaucht. Auch an sonstigen gewöhnlichen Aufenthaltsorten im Bereich der Innenstadt sei er bislang nicht anzutreffen gewesen. Von einer Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden geht die Polizei derzeit nicht aus.

Personenbeschreibung des Vermissten:

Etwa 1,70 Meter groß und 70 Kilogramm schwer

Rötliches, lichtes Haar.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er einen Mehr-Tage-Bart

Gekleidet in einem weißem T-Shirt, einem blauen Pullover und einer blauen Jeans

