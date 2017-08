Landgericht Kiel: Brandstiftung : „Es sollte alles runtergebrannt werden“

vergrößern 1 von 1 Foto: Krüger 1 von 1

Wer legte den Brand in der Neumünsteraner Traditionsgaststätte Hansa-Haus am Morgen des 20. Februar 2014? Mit dieser Frage beschäftigte sich gestern das Kieler Landgericht. Im Mittelpunkt der fast sechsstündigen Verhandlung standen die Aussagen der Hauptverdächtigen: dem Pächter des Hansa-Hauses und einem 51-jährigen Neumünsteraner.

Dieser erklärte, von dem Wirt angeheuert worden zu sein. „Er hat gefragt, ob ich Geld brauche. Dafür sollte ich seinen Laden anzünden“, berichtete der Hartz-IV-Empfänger vom ersten Zusammentreffen in einer Kneipe unweit des Hansa-Hauses. Nach der Zusage habe er einen Vorschuss in Höhe von 100 Euro erhalten. Vier Mal hatten beide miteinander gesprochen, sagte der 51-Jährige aus. Das vierte und letzte Treffen habe im Hansa-Haus stattgefunden. „Er hat mich über die Seitentür reingelassen, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, ein Bier getrunken und eine geschmökt.“

Anschließend soll der Gastronom den vermeintlichen Brandstifter im Obergeschoss des Gebäudes – in der eigenen und der elterlichen Wohnung – herumgeführt und seinen Plan offenbart haben: „Ich sollte in der Wohnung der Eltern den Tresor aufbohren, er hat dafür extra eine Bohrmaschine bereitgelegt. Dort sollte der Schlüssel für den großen Tresor in der Gaststätte liegen.“ Darin, erklärte der Tatverdächtige, sollte er seinen „Lohn“ – 5000 Euro – finden. Das Finale des Plans: der Brand. „Es sollte alles runtergebrannt werden, sodass alles kaputt ist.“ Und der 26-Jährige habe angeblich noch einen Vorschlag geäußert: „Ich sollte ein Fenster zerschlagen, damit es wie ein Einbruch aussieht.“ Die Eltern – vormalige Pächter der Gaststätte – hätten von dem Plan ihres Sohnes gewusst: „Er hat gesagt, dass er und seine Eltern im Urlaub sein werden und sie schon alle wichtigen Sachen ins Ferienhaus gebracht haben“, fasste der Befragte zusammen. Für ihn stand laut eigener Aussage von Anfang an fest, dass er so weit nie gehen wolle: „Ich bin kein unbeschriebenes Blatt, aber ein Haus zünde ich nicht an. Da geht es um Menschenleben, da wohnen Familien in der Nachbarschaft.“ So berichtete der Befragte, dass der Gaststätten-Inhaber ihn am 17. Februar ins Haus gelassen habe, bevor er dieses für einen dreitägigen Betriebsausflug verließ. „Aber ich habe danach nur das Geld, insgesamt 2200 Euro, aus den Tresoren genommen.“ Den Brand – drei Tage später – habe er aber nicht gelegt.

Warum hätte er seine eigene Gaststätte abbrennen lassen sollen, fragte der Gastronom. „Es lief doch gut. Wir hatten gerade den Schlemmerblock-Award bekommen, ich hatte 10 000 Euro in die Gaststätte investiert.“ Zudem habe er selbst den Pachtvertrag ein Jahr zuvor verlängert. Auch Schulden hatte er keine, betonte der gelernte Maler. Nach einer diagnostizierten Alkohol- und Spielsucht erhält der Wirt seit Jahren zudem Berufsunfähigkeitsrente, „ich kann nicht meckern“. Am Tag seiner Urlaubs-Rückkehr am 19. Februar hatte er bei seiner Freundin übernachtet. Am Morgen, kurz nachdem das Feuer im Hansa-Haus um 7 Uhr gemeldet worden war, wurde er informiert. „Ich war erschüttert.“

Der erste Prozesstag warf Ungereimtheiten auf: Etwa in Bezug auf fehlende Einbruchsspuren am Tatort. „Ich bin überzeugt, ich habe nichts aufgelassen“, versicherte der Wirt. Ein Zeuge sagte zudem aus, er habe den Hansa-Haus-Betreiber „bis in die frühen Morgenstunden“ des Brandtages stark angetrunken in der Kneipe unweit seiner Gaststätte gesehen. Auch wiesen beide Verdächtige Erinnerungslücken hinsichtlich nachweislich miteinander geführter Telefonate auf. „Einer von Ihnen lügt“, lautete die vorläufige Bilanz des Richters. Der Prozess wird am 5. September vor dem Landgericht fortgesetzt.

von Andrea Lange

erstellt am 29.Aug.2017 | 20:19 Uhr