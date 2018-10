Nach Vorfall auf „Regina Seaways“ : Ersatzfähre „Maestro Universe“ nimmt Kurz auf Litauen

Die RoRo-Fähre legte am Samstagmorgen in Kiel ab. Die beschädigte „Regina Seaways“ liegt noch in Klaipėda.

von Rolf Dunkel

06. Oktober 2018, 16:53 Uhr

Kiel | Noch liegt die „Regina Seaways“ im Hafen von Klaipėda (Litauen). Für die Fähre, die am Dienstag aufgrund eines Motorschadens mit knapp 300 Passagieren an Bord erst nach mehreren Stunden Verspätung im Zielhafen einlief, ist bereits ein Ersatzschiff im Einsatz: Erstmalig steuerte die RoRo-Fähre „Maestro Universe“ den Ostuferhafen in Kiel an und nahm nach der Ladungsaufnahme der zu transportierenden Fracht am Samstagmorgen Kurs auf den litauischen Hafen Klaipėda.

Für den Zeitraum vom 6. Oktober bis Weihnachten 2018 hat die zuständige dänische Reederei DFDS nach Angaben eines Sprechers ein zusätzliches Schiff für die baltischen Linien gechartert. „Bei einigen besonders gefragten Abfahrten haben wir aktuell noch Kapazitätsengpässe und lange Wartezeiten. Um die Kundenwünsche und unsere eigenen nach mehr Kapazität erfüllen zu können, haben wir beschlossen, ab 6. Oktober das RoRo-Frachtschiff ,Maestro Universe' zusätzlich zur bestehenden Baltikum-Flotte zu chartern", sagt Anders Refsgaard, Vizepräsident bei DFDS. Die „Maestro Universe“ bietet Platz für 160 Trailer und wird je eine wöchentliche Rundfahrt auf den Linien Klaipeda-Kiel und Klaipeda-Karlshamn durchführen. „Der Chartervertrag für die Maestro Universe endet kurz vor Weihnachten, wenn die Verkehrsspitzen in der Regel vorbei sind“, so Refsgaard.

Mit der „Maestro Universe“ bietet DFDS nach Angaben eines Sprechers von DFDS wöchentlich bis zu neun Abfahrten auf der Linie Kiel-Klaipeda und elf Abfahrten je Richtung auf der Linie Karlshamn-Klaipeda an.