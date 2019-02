Angelika VolQuartz : Erinnerungen einer Exotin

In ihren Lebenserinnerungen beschreibt Angelika Volquartz, einst Oberbürgermeisterin in Kiel, wie sie sich in der Männerwelt behauptete und warum ihr die Stadt an der Förde ans Herz gewachsen ist.

von Udo Carstens

28. Februar 2019, 19:18 Uhr





Sie hatte viele männliche Förderer – und musste sich doch gleichzeitig immer gegen die Männerwelt in der Politik behaupten. Sie demonstrierte als junge Studentin 1968 gegen den Muff unter den Talaren und beteiligte sich an der Sitzblockade auf den Schienen der Kieler Straßenbahn – es ging um eine Fahrpreiserhöhung von 20 Pfennigen. Jahrzehnte später wählten die Einwohner der Landeshauptstadt die couragierte CDU-Frau zu ihrer Oberbürgermeisterin. Jetzt hat Angelika Volquartz ihre Lebenserinnerungen zu Papier gebracht: ‚Mein Herz schlägt in Kiel“, erschienen im Wachholtz-Verlag, ist ab sofort im Handel erhältlich.

Auch wenn ihr Buch den Untertitel „Persönliches und Politisches. Lebensnotizen“ trägt – ein Wort taucht auf den 180 Seiten überhaupt nicht auf: ihr Spitzname „Püppi“, der während ihrer Amtszeit von 2003 bis 2009 überall auf den Rathausfluren zu hören war. Man darf ihn als charmante Anspielung auf ihr gepflegtes Äußeres verstehen (rotlackierte Fingernägel gehören stets dazu). Aber für Angelika Volquartz schwingt in diesem Spitznamen auch die machohafte Überheblichkeit der Kontrahenten von einst durch. „Kompetenz gegen Kostüm“ hatte SPD-Mann Peer Steinbrück im Wahlkampf gegen sie ins Feld geführt. Und später den Slogan geprägt: „Jetzt hau’n wir Püppi aus den Pömps.“

Angelika Volquartz nimmt für sich in Anspruch, viel bewegt zu haben für die Stellung der Frau in der Gesellschaft. „Ich war immer eine Exotin“, sagt sie über sich selber. Immerhin bewältigte sie als junge Mutter ihr Studium, als spätere Lehrerin und Schulleiterin in Mettenhof (in ungewöhnlicher Halbtagsbeschäftigung) kennt sie den schwierigen Balance-Akt zwischen Beruf und Familie.

„51 Prozent Übereinstimmung“ mit dem Parteiprogramm machten aus Angelika Volquartz eine CDU-Politikerin. Ihr maßgeblicher Förderer war Kultusminister Peter Bendixen. Andererseits errang sie nur gegen den Widerstand „bockbeiniger“ christdemokratischer Männerkreise bei der Kommunalwahl im März 1990 das einzige direkte Ratsmandat für die CDU – der Beginn einer stolzen Politkarriere. 1992 schaffte sie den Sprung in den Landtag (während Ehemann Klaus in der Landtagsverwaltung arbeitete), 1998 und 2002 garantierten ihr die Wähler zwei mal das Ticket für den Bundestag.

„Die Krönung war das Amt der Oberbürgermeisterin“, sagt Angelika Volquartz heute über ihre sechs Jahre auf dem Rathaus-Chefsessel zwischen 2003 und 2009. Konfliktfrei die Welt verändern, Vertrauen aufbauen, das christliche Menschenbild als Leitlinie nehmen, das Soziale betonen – so beschreibt die zierliche Oberbürgermeisterin im Ruhestand ihr politisches Wirken. Ihr Vorteil: „Ich wusste immer, wie der Hase läuft.“

Vieles in ihrem Leben, etwa die strenge preußische Erziehung, hat sie gemein mit Heide Simonis, der ehemaligen Ministerpräsidentin. Sie konnten gut miteinander, die Kieler Sozialdemokratin und die Kieler Christdemokratin. Bei offiziellen Empfängen hatten sie ja auch ihre beiden „First Husbands“, ihre Ersten Ehemänner, an der Seite. Das verbindet bis heute.



❍ Angelika Volquartz: „Mein Herz schlägt in Kiel – Persönliches und Politisches. Lebensnotizen“; Wachholtz-Verlag, 180 Seiten, 19,90 Euro; ISBN 978-3-529-05030-5.