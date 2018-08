Kiel : Entschärfung einer Weltkriegsbombe: Sperrung am Westring

Am Westring wurde eine Fliegerbombe gefunden. Am Freitag wird entschärft.

von dpa

23. August 2018, 16:31 Uhr

Kiel | Munitionsexperten wollen am Freitag ab 18 Uhr einen Bombenblindgänger in Kiel unschädlich machen. Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war nach Angaben der Stadt Kiel in der Nähe des vielbefahrenen Westrings beim Regionalen Berufsbildungszentrum gefunden worden.

In dem Gebiet rund um den Fundort müssen für die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes bis 17.30 Uhr rund 770 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Bereits ab 16.00 Uhr wird die Polizei das betroffene Gebiet sperren. Die Maßnahme kann bis 19 Uhr, unter Umständen noch länger dauern.

Als Ersatzunterkunft stehen Räumlichkeiten im Bildungszentrum des Städtischen Krankenhauses, Hasseldieksdammer Weg 30, ab 16.30 Uhr bereit. Hilfebedürftige können sich beim Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr Kiel unter 0431-5905-221 am Freitag von 8 Uhr bis Evakuierungsende melden.

Folgende Straßen sind von der Evakuierung betroffen:

Stadt Kiel

Gellertstraße (alle Hausnummern)

Harmsstraße 123-135 (ungerade Hausnummern)

Hasseldieksdammer Weg 27-89 (ungerade Hausnummern)

Paul-Fleming-Straße (alle Hausnummern)

Westring 98-100 (gerade Hausnummern)

Zastrowstraße 34-48 (gerade Hausnummern)

Zastrowstraße 41-49 (ungerade Hausnummern)

Achter de Kark

Schützenpark (zum Teil)

Die Autobahnauffahrt, der Schützenwall sowie Ikea befinden sich außerhalb des Sperrbereichs.