Gedenken : Einigkeit gegen Rassismus in jeder Form

Zur Reichspogromnacht, die sich am 9. November zum 80. Male jährt, hat die Ratsversammlung eine politische Resolution verabschiedet. Das geschah einstimmig – sogar die AFD hob den Arm.

von Udo Carstens

26. September 2018, 18:26 Uhr

Der 9. November 2018 steht in wenigen Wochen bevor – und damit der 80. Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938, in dem die Nationalsozialisten zum Schlag gegen Juden und jüdischen Besitz ausholten. In jener Nacht brannten reichsweit Geschäfte und Gotteshäuser, in Kiel stand die Synagoge am Schrevenpark in Flammen. Daran erinnert eine Erklärung der Ratsversammlung, die in seltener Einmütigkeit zustande kam. Die Resolution spricht sich „gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung“ aus und pädiert für ein „friedliches Zusammenleben aller Menschen in unserer Gesellschaft“.

Margot Hein von den Linken war die erste Rednerin. Sie erinnerte daran, dass in der Pogromnacht – unter dem verharmlosenden Namen auch als „Kristallnacht“ bekannt – nicht nur Scheiben zu Bruch gingen. 1300 Menschen wurden ermordet. Für Margot Hein besitzt dieses historische Datum persönliche Bedeutung: Ihr Großvater, ein überzeugter Sozialdemokrat und Gewerkschafter, verlor seinen Arbeitsplatz, wurde verhaftet und gefoltert – er starb 1943 an den Spätfolgen.

Falk Stadelmann (SPD) rief zur politischen Wachsamkeit auf: „Wer dem Antisemitismus verfällt, den trennt von uns ein breiter Graben.“ Jessica Kordouni (Grüne) plädierte dafür, die Mechanismen der üblichen Sündenbocktheorie zu überwinden, damit „wir nie wieder einen solch großen Preis bezahlen“. Susanna Swoboda (SSW) lobte die Einigkeit unter den Demokraten, geschlossen ein Mahnmal zu setzen. Und Stefan Kruber (CDU) fand es mit Blick auf die aktuellen Bilder aus Chemnitz erschütternd, dass AFD-Politiker sich an rechtsradikalen Demos beteiligen.

Das war das Stichwort für die Kieler AFD-Ratsfrau Julia Brüggen. Sie wollte auf die „Provokationen“ der anderen Fraktionen nicht eingehen und erklärte kurz und bündig: „Wir stimmen der Erklärung zu.“ Damit plädiert auch die AFD dafür, dass am Jahrestag der Pogromnacht Windlichter und Kerzen an den über 200 Stolpersteinen aufgestellt werden, die der Künstler Günther Demnig bisher in Kiel gesetzt hat. Die Aktion nimmt sich die Hamburger Initiative „Grindel leuchtet“ Im Grindelhof-Quartier zum Vorbild.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar ruft zudem auf zur Beteiligung an der Gedenkveranstaltung am Freitag, 9. November (11 Uhr), an der Ecke Humboldtstraße / Goethestraße. Hier nämlich stand die 1938 angezündete Synagoge – ein Denkmal erinnert heute daran.