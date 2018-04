Fortsetzung des Prozesses : Ehefrau vor Kindergarten erstochen: Wurde Aytekin A. bedroht?

Eigentlich sollte am Dienstag bereits das Urteil fallen, doch die Plädoyers wurden am Freitag erneut verschoben.

von dpa/shz.de

23. April 2018, 19:52 Uhr

Kiel | Es ist der 15. März 2017, als die 34-jährige Dilek V. auf offener Straße im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf attackiert und durch 23 Messerstiche so schwer verletzt wird, dass sie noch auf dem Bürgersteig verblutet. Der Täter: ihr Ex-Mann.

Die 34-Jährige hatte sich nach Gewalttätigkeiten von ihrem Mann getrennt. Das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder war ihr zugesprochen worden. Sie wollte ihren fünfjährigen Sohn gerade zum Kindergarten bringen, als Aytekin A. sie von hinten attackierte und zu Boden stieß. Der kleine Sohn sah die Tat offenbar mit an. Er soll danach völlig verstört in die Kita gelaufen sein. Dilek V. war bereits tot, als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, alarmiert von einer Augenzeugin. Aytekin A. wurde an einem Supermarkt unweit des Tatorts festgenommen.

In dem Prozess am Kieler Landgericht sollte am Dienstag eigentlich schon das Urteil gegen den 40-Jährigen fallen. Doch die geplanten Plädoyers waren am vergangenen Freitag zum dritten Mal verschoben worden. Die Verteidigung hatte zuvor neue Befangenheitsanträge gegen zwei psychiatrische Sachverständige sowie weitere Beweisanträge gestellt. Das Kieler Landgericht unterbrach die Sitzung. Der Vorsitzende Richter Jörg Brommann sagte, das Gericht wolle „sich in Ruhe mit den Anträgen und Erklärungen der Verteidigung auseinandersetzen“.

In ihren Anträgen kritisierte die Verteidigung am Freitag massiv die psychiatrischen Sachverständigen, die „für den konkreten Fall nicht die notwendige Kompetenz gezeigt“ hätten, sagte Verteidiger Bernd Wagner. Der Gutachter für den Angeklagten habe die Möglichkeit eines Affekts als tiefgreifende Bewusstseinsstörung viel zu früh ausgeschlossen und seinem Mandanten gegenüber Hybris (Selbstüberschätzung, Hochmut) gezeigt.

Eine Kollegin habe „Begründungswissen vorgetäuscht, dass sie tatsächlich nicht besaß“, sagte Wagner. Stattdessen habe sie „nahezu 1:1 Textpassagen aus dem Internet kopiert“. In weiteren Beweisanträgen soll auch nachgewiesen werden, dass der Angeklagte bedroht werde.

Die Fortsetzung des Prozesses wird daher mit Spannung erwartet. Schon der Prozessauftakt fand unter großem Andrang der Öffentlichkeit statt. Der Angeklagte gestand die Tat in einem Brief an den Richter: „Ich schäme mich, meine Frau getötet zu haben, verzweifle mit Abscheu an mir selbst. Ich traue mich nicht, um Entschuldigung zu bitten, zu schrecklich ist, was ich meiner Frau und meinen Kindern angetan habe.“

Vor Gericht erklärte der Mann später, er könne sich an die Tat nicht mehr erinnern. Er habe im Affekt gehandelt, nachdem seine von ihm getrennt lebende Frau unmittelbar vor der Tat androhte, ihm die Kinder völlig zu entziehen. Er erinnere sich nur noch an das Gefühl, „wie warmes Blut über die Hände floss“, und an den Anblick seiner blutroten Hände, heißt es in der Erklärung.

Laut Anklage stach der Mann heimtückisch und aus Hass mindestens 23 Mal auf die am Boden liegende 34-Jährige ein. Sie verblutete auf offener Straße. Folgte das Gericht der neuesten Darstellung des Angeklagten, entfielen die Mordmerkmale Heimtücke und niedere Beweggründe. Das Verbrechen wäre möglicherweise als Totschlag und nicht als Mord zu bestrafen.

