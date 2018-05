Prozess am Landgericht Kiel : Ehefrau aus Hass erstochen: Lebenslange Haft für Ehemann

Aytekin A. stach auf offener Straße 23 Mal auf seine Ex-Frau ein. Am Donnerstag wurde er verurteilt.

von dpa/shz.de

03. Mai 2018, 15:51 Uhr

Kiel | Für den Mord an einer 34-jährigen Frau auf offener Straße in Kiel hat das Landgericht den Ehemann am Donnerstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Staatsanwältin hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes für den angeklagten Ehemann gefordert. Demnach tötete der 34-Jährige die Frau im März 2017 aus Hass mit 23 Messerstichen in den Hals. Sie verblutete innerhalb weniger Minuten auf offener Straße. Die Frau hatte sich zuvor nach Gewalttätigkeiten von ihrem Mann getrennt.

Das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder war ihr zugesprochen worden. Sie wollte ihren fünfjährigen Sohn gerade zum Kindergarten bringen, als Aytekin A. sie von hinten attackierte und zu Boden stieß. Der kleine Sohn sah die Tat offenbar mit an. Er soll danach völlig verstört in die Kita gelaufen sein. Dilek V. war bereits tot, als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, alarmiert von einer Augenzeugin. Aytekin A. wurde an einem Supermarkt unweit des Tatorts festgenommen.

Die Anklägerin schloss eine Affekttat ausdrücklich aus. Demgegenüber bat die Verteidigung das Schwurgericht darum, eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung zum Tatzeitpunkt ins Kalkül zu ziehen und auf Totschlag zu erkennen. Ein konkretes Strafmaß beantragten die Verteidiger nicht.

Dieses Video veröffentlichte shz.de am Tattag: