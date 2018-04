Ausstellung : „Echt mein Recht“ – Jeder kann mitmachen

Eine ganz besondere interaktive Ausstellung wurde gestern bei der Stiftung Drachensee eröffnet. „Echt mein Recht“ wendet sich primär an erwachsene Menschen mit Behinderung, aber auch an Fachkräfte, wie Projektleiter und Sexualpädagoge Ralf Specht vom Kieler Petze-Institut für Gewaltprävention sagte.

von Udo Carstens

03. April 2018, 19:08 Uhr

Eine ganz besondere interaktive Ausstellung wurde gestern in den Räumen der Stiftung Drachensee offiziell eröffnet. „Echt mein Recht“ wendet sich primär an erwachsene Menschen mit Behinderung, aber auch an Fachkräfte, wie Projektleiter und Sexualpädagoge Ralf Specht vom Kieler Petze-Institut für Gewaltprävention sagte.

Die Ausstellung will Vereine und Einrichtungen unterstützen bei der Prävention von sexualisierter Gewalt gegenüber Menschen mit Handicap. Dass diese Gruppe ein erhöhtes Risiko hat, Opfer von Übergriffen zu werden ist wissenschaftlich erwiesen, wie Ralf Specht betonte.

Die Ausstellung, in der es sowohl um Körper und Sex geht wie auch um Gefühle, um den Alltag mit Arbeit, Wohnen und Freizeit oder auch um die eigenen Rechte, lädt an verschiedenen Stationen zum Spielen, Mitmachen und Nachdenken ein. Neben Tafeln in einfacher Sprache sind auch Audios zu hören. Mitgewirkt an der Ausstellung haben unter anderem Janina Emmel, Julian Tepling und Holger Bünning, alle drei Mitarbeiter mit Handicap bei der Stiftung Drachensee.

Sie hatten sich ältere Ausstellungen angesehen und einige Verbesserungen vorgeschlagen. „Wir wollen den Besuchern der Ausstellung nicht sagen, wie man etwas zu machen hat, sondern Möglichkeiten aufzeigen, Selbstbestimmungsräume zu schaffen“, so Specht. Wolfgang Assel vom Vorstand der Stiftung Drachensee nannte es einen Höhepunkt, die Ausstellung als erste Einrichtung präsentieren zu dürfen.

Zu den in Kiel laufenden „Special Olympics“ wird im Mai in der Nikolaikirche gezeigt, wo sie dann auch durchgängig der Öffentlichkeit zugänglich ist. Weitere Buchungen sind möglich unter: www.petze-institut.de.

Bei der Stiftung Drachensee in Kiel (Raum Flensburg, Postillionweg 28) finden am Freitag, 13. April, um 15 und 18 Uhr sowie am Sonnabwend, 14. April um 11 und 14 Uhr öffentliche Führungen durch die Ausstellung statt.