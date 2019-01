Unruhe im Kieler Süden : Dritter Überfall auf Schulkinder

Die Angriffe ereigneten sich im Kieler Stadtteil Hammer und im benachbarten Molfsee. Glücklicherweise wurden bislang alle Attacken abgewehrt. Nach dem Täter wird jetzt mit einem Phantombild gefahndet – entscheidende Hinweise lieferte ein Zwölfjähriger.

von Udo Carstens

28. Januar 2019, 19:03 Uhr





Es war die dritte Attacke innerhalb von wenigen Tagen: Nach Überfällen auf drei Schulkinder fahnden die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei seit gestern mit einem Phantombild nach dem Täter. Glücklicherweise blieben alle drei Angriffe erfolglos.

Der aktuelle Fall hat sich nach Angaben der Polizei am Dienstag, 15. Januar, ereignet. Kurz nach 19 Uhr abends befand sich ein zwölfjähriger Junge in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf dem Weg nach Hause. Er verließ den Bus an der Haltestelle an der Hamburger Landstraße und lief dann den Fußweg des Mielkendorfer Weges entlang.

In Höhe des Eiderwanderweges kam ihm ein Mann entgegen, der sich ein Tuch tief ins Gesicht gezogen hatte. Als beide sich auf gleicher Höhe befanden, hat der Unbekannte den Jungen vorne an der Hüfte gepackt. Der Zwölfjährige befreite sich zunächst aus der Umklammerung lösen, wurde aber erneut festgehalten. Mit einem beherzten Tritt zwischen die Beine konnte der Junge dann den Angreifer kurzerhand außer Gefecht setzen und flüchten. Verletzt wurde er bei dem Überfall nicht.

Von diesem Ereignis erzählte der geschockte Junge erst zwei Tage später seinem Vater – der mit seinem Filius an der Hand sofort die Polizei aufsuchte. Aufgrund der Beschreibung des Zwölfjährigen entstand dann das Phantombild, das den vermummten Täter mit dunkler Sportjacke zeigt.

Der Täter soll nach Angaben des Jungen eine normale Statur haben, etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug bei der Tat einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jeans sowie rote Sportschuhe mit weißer Sohle. Ein schwarzes Tuch bedeckte große Teile des Gesichts, auffallend aber sollen die deutlichen Augenringe sein.

Nach jetzigem Ermittlungsstand machen Staatsanwaltschaft und Kripo den gleichen Täter auch für die beiden (ebenfalls abgewehrten) Überfälle auf Kinder im benachbarten Kieler Stadtteil Hammer verantwortlich. Dafür spricht die geringe Entfernung der Tatorte und das annähernd gleiche Alter der Kinder. So wurde ebenfalls am 15. Januar ein Achtjähriger am Eiderbrook morgens um 7 Uhr auf dem Schulweg angegriffen. Der Täter hielt den Jungen am Ranzen fest, ein Spaziergänger kam dem Achtjährigen zu Hilfe, der Täter konnte flüchten.

Eine Woche zuvor Kiel hatte sich der Angreifer ein zwölfjähriges Mädchen ausgesucht, das am Damaschkeweg frühmorgens ihren Hund Gassi führte. Der Mann hatte sich unbemerkt von hinten genähert und das Mädchen an der Jacke festgehalten. Die Zwölfjährige konnte sich losreißen und ebenfalls unverletzt fliehen.

Polizeisprecher Matthias Arends appelliert an die Eltern, unbedingt mit ihren Kindern zu reden. Der Nachwuchs sollte misstrauisch gegenüber neugierigen Fremden sein, selbstbewusst auftreten und im Ernstfall laut um Hilfe rufen. „Schreien allein reicht nicht, das halten Passanten eventuell für ein Kinderspiel“, erklärt Arends.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person machen kann oder den Täter vielleicht vor, während oder nach der Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 0431 / 160 33 33 in Verbindung zu setzen.