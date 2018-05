Kiel : Drei Leichtverletzte nach Unfall zwischen KVG-Bus und BMW

Der BMW-Fahrer fährt unvermittelt vor den Bus. Der Busfahrer kann nicht mehr reagieren und fährt auf.

von Gerrit Hencke

07. Mai 2018, 11:48 Uhr

Kiel | Zwei Fahrgäste und der Fahrer eines KVG-Busses sind am Samstagabend in Kiel bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Linienbus gegen 18.15 Uhr auf der Boelckestraße aus Altenholz kommend in Richtung Friedrichsort. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr zunächst rechts neben dem Bus in gleicher Richtung von der B503 kommend auf dem Beschleunigungsstreifen. Auf Höhe der Zufahrt zum Flughafen beschleunigte der Auto-Fahrer dann und fuhr unvermittelt nach links auf die Fahrbahn vor den Bus, um in Richtung Altenholz zu fahren. Trotz Vollbremsung fuhr der KVG-Bus dabei auf das Heck des BMW auf.

Der 54-jährige Busfahrer und zwei seiner Fahrgäste wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer des Busses vorsorglich in ein Krankenhaus.

Es entstand bei den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

