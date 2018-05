Jahrestag der Revolution : Die Stunde der Matrosen

Mit einer bildgewaltigen Doppelausstellung würdigen Stadt und Land die Revolution von 1918, die in Kiel begann und schnell das ganze Reich erfasste. Zum 100. Jahrestag soll der Matrosenaufstand verständlicher und begreifbarer werden.

von Udo Carstens

04. Mai 2018, 19:42 Uhr

Die Parallele zum November 1918 ist vermutlich zufällig, aber auffällig. Die Soldaten, größtenteils Matrosen der Kriegsmarine, und die Arbeiter, zumeist auf den Werften und in den Munkitionswerkstätten beschäftigt, machten im November 1918 Revolution. Die Kunde vom Aufstand in Kiel erreicht schnell das ganze Land. Der Kaiser flieht, der Krieg ist vorbei, die Republik wird ausgerufen. Daran erinnert ab morgen eine große Ausstellung im Schifffahrtsmuseum. Gleichzeitig ziehen in diesen Tagen zwei leuchtend-rote Hochsee-Container in den nächsten Wochen übers Land, sie berichten vom revolutionären Aufbruch, der sich an der Förde zugetragen hat.

Bildungsministerin Karin Prien gehört der CDU an und damit einer Partei, die sich mitunter schwer getan hat mit der Würdigung von Meuterei und Rebellion. Karin Prien spricht von einer „vergessenen Revolution“ und vergleicht den Matrosenaufstand von 1918 mit der Französischen Revolution von 1789. Geschichte verständlich vermitteln, erfahrbar machen mit ihren Opfern und Erfolgen – das ist das Anliegen der Wanderausstellung, die im Grundsatz noch von der alten Küsten-Koalition von Torsten Albig beschlossen wurde.

Nahezu 500 Exponate, knapp die Hälfte davon Originale, finden sich in der neuen Dauerausstellung im Schifffahrtsmuseum unter dem Titel „Die Stunde der Matrosen“. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, ein Sozialdemokrat, ist überzeugt: Die eindrucksvolle Schau mit dem markanten roten Keil macht die Rebellion im Spätherbst 1918 sichtbar und begreifbar für die heutigen Menschen. „Einige, die sich ein Herz gefasst haben“, konnten damals am historischen Rad drehen. Denn Geschichte „wird stets von Individuen gemacht“.

Diese Lehre zieht Kämpfer im Jubiläumsjahr – in diese Richtung zielt auch Museumsleiterin Doris Tillmann. Jahrzehntelang war der Matrosenaufstand von Legenden wie der Dolchstoßlegende umrankt. Die Mythen aber zu hinterfragen und die wahren Hintergründe aufzuarbeiten – dafür ist es für sie jetzt an der Zeit.











> Die Wanderausstellung „Revolution 1918“ steht bis zum 21. Mai vor dem Schifffahrtsmuseum in Kiel, danach gastiert sie bis zum November unter anderem in Rendsburg, Flensburg, Molfsee und Neumünster. Schulklassen steht Unterrichtsmaterial zur Verfügung.

> Die Dauerausstellung „Die Stunde der Matrosen“ im Schifffahrtmuseum wird am Sonntag, 6. Mai, eröffnet. Sie läuft bis zum März 2019. Das Museum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet (donnerstags bis 20 Uhr). Der Eintritt zu beiden Ausstellungen ist frei.