Kiel im Fokus : Die Stunde der Matrosen

Mit dem gewichtigen Werk zu Kiel und der deutschen Revolution von 1918 liegt im Jubiläumsjahr auch ein Bildband vor. „Die Stunde der Matrosen“ erklärt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, warum Kiel im Zentrum der Rebellion stand.

von Udo Carstens

20. April 2018, 19:03 Uhr

Es gibt etliche Veranstaltungen und zahlreiche Ausstellungen zum 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstandes von 1918. Theaterstücke, Musikabende, Filmvorführungen, historische Stadtführungen und sogar ein pazifistischer Schiffskonvoi sind im Jubiläumsjahr eingeplant. Alles mit dem Anspruch, die Geburtsstunde der modernen deutschen Demokratie gebührend zu würdigen. Was bislang noch fehlte, war ein umfassendes populäres Buch zu den Geschehnissen am Ende des 1. Weltkriegs. Diese Lücke wurde gestern geschlossen: Das großformatige Werk trägt den Titel „Die Stunde der Matrosen – Kiel und die deutsche Revolution 1918“.

Doris Tillmann, die Leiterin des Kieler Stadtmuseums, teilt sich die Herausgeberschaft mit der Historikerin Sonja Kinzler. Gemeinsam haben sie mit 30 weiteren Autoren seit zwei Jahren „mit frischem Blick“ an einer neuen, nicht durch ideologische Deutung verengten Darstellung gearbeitet. Wobei stets – auch bei thematischen Ausschweifungen in die Hauptstadt Berlin – Kiel im Fokus bleibt. Die Stadt an der Förde war eben die Keimzelle der Revolution, hier entzündete sich der Funke der Rebellion.

Aber warum eigentlich Kiel? Warum überhaupt der Aufstand? Bei der Ursachenforschung hilft gleich zu Beginn des Buches der Beitrag von Martin Rackwitz über die Familie Pinn, eine „typisch deutsche Familie“. Der 15-jährige Sohn Theodor gehört bei Kriegsausbruch wie die allermeisten seiner Mitschüler zu den Kriegsbegeisterten. Zwei Jahre später wird er endlich eingezogen. Der grausame Stellungskrieg im Westen und auch die wachsenden Hungersnöte in der Heimat machen ihn, der nur knapp mit dem Leben davonkommt, zum Skeptiker, zum Kriegsgegner. Mit dem umfangfreichen Briefwechsel der Familie Pinn schafft Rackwitz persönliche Nähe, Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen.

Dem Buch kommt auch zugute, dass an Bebilderung nicht gespart wird. Für „Die Stunde der Matrosen“ konnten die Herausgeberinnen aus dem Vollen schöpfen. Die sehenswerten Plakate und Postkarten, Fotografien und Gemälden entstammen zumeist dem Depot des Stadtmuseums und des Stadtarchivs und bilden einen bemerkenswerten Schatz, der demnächst auch an anderer Stelle zu bewundern sein wird. Anfang Mai nämlich öffnet das Schifffahrtsmuseum seine eigene Ausstellung im Jubiläumsjahr des Matrosenaufstands.

Stadtrat Gerwin Stöcken sprach das historische Erbe an: „Die Kieler können stolz sein darauf, dass die Revolution hier ihren Anfang genommen hat.“ Doris Tillmann erinnerte daran, dass die Sicht der beiden deutschen Staaten auf die Novemberrevolution grundlegend verschieden war: Verklärung auf der einen Seite, Verdrängung auf der anderen Seite. Auch vor diesem Hintergrund wagt „Die Stunde der Matrosen“ eine kaleidoskop-artige Neubewertung der historischen Ereignisse. Frauenwahlrecht und Freikorps, Dolchstoßlegende und Durchhalteparolen inclusive.



>„Die Stunde der Matrosen – Kiel und die deutsche Revolution 1918 “ ist im Theiss-Verlag der WBG (Wissen Bildung Gemeinschaft) erschienen und dürfte ab 25. April im Buchhandel verfügbar sein. Das Werk umfasst 304 Seiten und ist durchgängig schwarz-weiß und farbig bebildert. Es kostet 29,95 Euro. ISBN 978-3-8062-3698-9. Die Auflage liegt bei 4000 Stück.