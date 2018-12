Kieler Schloss : Die Stadt wird zum neuen Schlossherren

Die Landeshauptstadt Kiel verfolgt Pläne für ein modernes Kultur- und Kongresszentrum. Der Anfang ist gemacht. Der Ankauf des Areals kostet 4,14 Millionen Euro. Doch die Sanierung dürfte das Zehnfache kosten, allein 24 Millionen Euro sind’s für den Konzertsaal.

von Udo Carstens

13. Dezember 2018, 19:55 Uhr





Die schlechte Nachricht für Kulturfreunde: Der Veranstaltungsbetrieb im Konzertsaal des Kieler Schlosses wird im Sommer eingestellt. Die gute Nachricht: Die Stadt Kiel kauft das gesamte Schloss-Ensemble. Sie will in den nächsten Jahren aus der Liegenschaft am geschichtsträchtigen Ort ein modernes Kultur- und Kongresszentrum machen. Die Gesamtkosten der Sanierung werden grob auf 40 Millionen Euro taxiert. Da hört sich der Kaufpreis von 4,14 Millionen Euro noch vergleichsweise bescheiden an.

Die Ratsversammlung unterstützte mit einem nahezu einmütigen Votum diese Pläne, die Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Bau-Stadträtin Doris Grondke vorgestellt hatten. Lediglich die Linke legte den Finger in die Wunde und prangerte die Privatisierung auf Kosten des Steuerzahlers. Denn die jetzigen Eigentümer hatten das Ensemble vor 15 Jahren dem Land Schleswig-Holstein abgekauft – für den symbolischen Preis von einem Euro.

Dass dieser Besitzerwechsel aus heutiger Sicht ein teurer Fehler war, räumt indirekt auch das Land ein. Denn man will sich mit bis zu acht Millionen Euro an der Sanierung des Konzertsaalgebäudes beteiligen, die allein schon 24 Millionen Euro kosten dürfte. Den Vorlauf für die aufwendige Planung eingerechnet, könnten die Arbeiten frühestens im Frühjahr 2020 beginnen und 2022 abgeschlossen werden.

Die Stadt will einen „nennenswerten Teil der Sanierungskosten“ über Spendenkampagnen finanzieren. So beteiligt sich die Förde-Sparkasse bereits mit einer Million Euro. Und auch der Erlös aus dem Auftritt der Philharmonischen Orchesters in der Elbphilharmonie füllt den Topf, hier war der Verein der Musikfreunde aktiv.

Das angepeilte Kultur- und Kongresszentrum würde nach einer ersten Einschätzung von Kiel-Marketing den Tourismus an der Förde weiter ankurbeln. Voraussetzung wäre allerdings ein Neubau für die benötigte vergrößerte Raumkapazität. Das müsste die Stadt mit dem NDR abstimmen, der direkt neben dem Schloss seinen Sitz hat und für 99 Jahre ein Nutzungsrecht am Konzertsaal besitzt. Seinen Programmauftrag, so heißt es in der Vorlage, muss der NDR „jederzeit ohne Einschränkungen erfüllen. Das gilt auch für die Bauphase.“