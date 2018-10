Umsiedlung : Die Signale stehen auf Grün

Das Scheidt & Bachmann System Technik gibt den alten Firmensitz in Wellsee auf und bezieht einen Neubau im Gewerbegebiet Melsdorf vor den Toren Kiels. Gestern war Schlüsselübergabe für das moderne, sechs Millionen Euro teure Gebäude.

von Udo Carstens

23. Oktober 2018, 18:10 Uhr

Das Unternehmen Scheidt & Bachmann System Technik mit seinen knapp 100 Mitarbeitern zieht von Kiel-Wellsee nach Melsdorf. Gestern hat die Baufirma Goldbeck offiziell den Schlüssel für das nagelneue dreigeschossige Gebäude übergeben. Die Baukosten liegen bei sechs Millionen Euro. In den nächsten Wochen geht der Umzug über die Bühne.

Damit ist Scheidt & Bachmann das zweite Unternehmen, das im interkommunalen Gewerbegebiet gleich neben der Autobahn Kiel/Rendsburg eine neue Heimstatt findet. Das Areal hatten die Landeshauptstadt und die kleine Nachbargemeinde vor zwei Jahren gemeinsam eingerichtet. Zum beiderseitigen Vorteil: Kiel kann Wünsche ansässiger Betriebe erfüllen, die sich vergrößern wollen. Melsdorf darf sich über die Steuereinnahmen freuen, die mit Kiel geteilt werden.

Scheidt & Bachmann ist offenbar ein Paradebeispiel für geglückte Umsiedlungspolitik. Wie die beiden Geschäftsführer Hermann Becker und Steffen Henning erzählen, hatten sie der Kieler Wirtschaftsförderung (KiWi) ihren Wunsch nach einem neuen Standort vorgetragen. Der alte Sitz an der Edisonstraße in Wellsee war zu klein geworden, zudem waren die Räumlichkeiten für die moderne Technik nur bedingt geeignet.

Im Neubau an der Otto-Flath-Straße in Melsdorf wurden von vornherein dicke Kabelstränge für die Computer, Bildschirme und Simulatoren verlegt. Scheidt & Bachmann liefert Leitsysteme für die Signaltechnik und Stellwerke bei der Eisenbahn. Kunden sind etwa die Deutsche Bahn, die Hamburger Hochbahn und die Mettmann-Gruppe in Düsseldorf. Aber auch aus Frankreich, Schweden und Ungarn kommen regelmäßig Fahrdienstleiter nach Kiel (künftig nach Melsdorf), um am BEST, dem Betriebs-Stellwerk-Simulator, zu trainieren.

Wegen des engen Kontaktes mit der Universität und der Fachhochschule stand für die Scheidt & Bachmann System Technik – ein Tochter-Unternehmen von Scheidt & Bachmann in Düsseldorf mit insgesamt 3000 Mitarbeitern – ein Wegzug aus Kiel gar nicht zur Debatte. Mittlerweile haben die ersten Kollegen Wohnungen in Melsdorf bezogen. Die Nähe zur Autobahn und der Bahnanschluss machen den Standort lukrativ. Wobei die Regionalzüge zwischen Kiel und Rendsburg allerdings nur im Stundentakt am Bahnhof in Melsdorf halten. Becker und Henning hoffen aber auf einen 30-Minuten-Takt – spätestens dann, wenn alle Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet bezogen sind.