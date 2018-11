Sparkassen-Arena in Kiel : Die Landeshauptstadt sagt dem Park-Chaos den Kampf an

Der Beirat Mitte hat sich der Parksituation auf dem Exerzierplatz angenommen. Vier Maßnahmenpakete wurden beschlossen.

von Michael Kierstein

22. November 2018, 11:34 Uhr

Kiel | Am Dienstagabend trat der Ortsteilbeirat Kiel-Mitte zusammen. Das wichtigste Thema: Das Park-Chaos an der Sparkassen-Arena. Einstimmig wurden dabei vier große Maßnahmenblöcke beschlossen:

1. Den öffentlichen Personen-Nahverkehr nutzen

Die Hallenbetriebe und der THW Kiel sollen zeitnah mit der Landesverkehrsgesellschaft Nah.SH ein Kombiticket organisieren. Dieses Ticket soll die Besucher von Handballspielen und von anderen Veranstaltungen in der Arena berechtigen, gleichzeitig und ohne Zusatzkosten den ÖPNV zu nutzen. Damit, so hofft der Beirat, würden weniger Besucher mit dem Auto bis an die Halle fahren. Die Gäste könnten außerhalb parken und mit dem Bus bis an die Halle kommen. Auch nach den Veranstaltungen sollen die Besucher mit dem ÖPNV wieder zu ihrem Auto kommen

2. Fahrradverkehr stärken

Der Hallenbetreiber möchte weitere Fahrradständer rund um die Halle instalieren. So könnten mehr Besucher mit dem eigenen Rad kommen und es dort sicher anschließen. Darüber hinaus fordert der Beirat von der Stadtverwaltung ein Fahrradkonzept für den Exerzierplatz. Dieser soll dafür sorgen, dass Fahrradfahrten zur und von der Sparkassen-Arena geordneter und sicherer werden.

3. Parkmöglichkeiten ausweiten

Der Beirat fordert das Ordnungsamt auf, vor allem während Handballspielen und Großveranstaltungen mehr Präsenz zu zeigen. So sollen deutlich mehr Strafzettel verteilt und Falschparker abgeschleppt werden.

Zudem bittet der Beirat private Betreiber von Parkhäusern, wie etwa den Sophienhof und Karstadt, ihre Parkdecks bei Großveranstaltungen in der Arena auch abends sowie sonn- und feiertags offen zu halten. Hierhin könnten die Besucher dann ausweichen.

Als weitere Maßnahme soll geprüft werden, ob sogenannte Park-and-Ride-Plätze eingerichtet werden könnten. Die Idee: Bei IKEA und beim Citti-Park könnten die Gäste die großen Parkflächen nutzen und dann mit speziellen Shuttle-Bussen zur Sparkassen-Arena gebracht werden.

4. Informationspolitik überdenken

Der Hallenbetreiber und der THW Kiel sollen, so das Ansinnen des Beirats, auf ihren Hompages viel stärker auf Anfahrtmöglichkeiten mit dem ÖPNV hinzuweisen. Außerdem soll auch hier der Rat veröffentlicht werden, auf eine Anreise mit dem eignen Auto zu verzichten. Auch Hinweise auf Fahrradstellplätze dürften in dieser Auflistung nicht fehlen.