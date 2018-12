Möbelhaus in Kiel : Die Kraft des Möbel-Giganten Kurt Krieger im Ausschuss

In der letzten Ratsversammlung hatte es viele Skeptiker gegeben: Wird das Projekt Möbelhaus ebentuell abgeblasen? Im Bau-Ausschuss stellte der Unternehmer Kurt Krieger fest: Das Haus wird gebaut. Doch einen verbindlichen Bautermin blieb er schuldig.

von Udo Carstens

07. Dezember 2018





Dieser Auftritt war mit Spannung erwartet worden: Im Bau-Ausschuss stellte sich Kurt Krieger, Chef von Möbel-Kraft und Möbel-Höffner, den kritischen Fragen der Politik. Ergebnis: Krieger hält an seinem Millionenprojekt, dem Neubau eines Möbelhauses am Prüner Schlag, fest. Doch einen festen Termin für den Baubeginn nannte er weiterhin nicht. Laut Vertrag muss das Haus spätestens Ende 2022 seine Türen öffnen.

Bei einer Präsentation des Projekts anhand des aktuellen Bauplanes betonte Krieger den guten Standort hinsichtlich der Verkehrsanbindung. Er räumte aber auch ein, dass der Platz wegen der Kleingärten, die geräumt werden mussten, nicht „so prickelnd war“. „Wer macht das schon gerne?“, erklärte der Möbelhaus-Chef.

Die Ausschuss-Vorsitzende Sigrid Schröter (CDU) wollte wissen, warum aus Möbel-Kraft plötzlich Höffner wurde und warum man davon erst aus der Presse erfahren habe. Laut Krieger war der Namenswechsel eine Entscheidung der gesamten Unternehmensgruppe – und man wollte daraus auch kein Geheimnis machen. Arne Langniß (Grüne) sprach auf die verkleinerte Parkplatzfläche an. Kriegers Antwort: Wegen des wachsenden Internethandels wird weniger Parkfläche benötigt als ursprünglich vorgesehen. Die kostenlose Rückgabe nicht mehr benötigter Grünflächen an die Stadt ist für Krieger durchaus vorstellbar.

Wann geht es denn endlich mit dem Bau los? Laut Kriegers eigenen Worten hat die Übernahme der Paderborner Möbelhauskette Finke, dessen Sanierung und Umstrukturierung seine volle Aufmerksamkeit gefordert. Nichtsdestotrotz will er in Kiel bauen: „Man macht das nicht zehn Jahre lang, wenn man es nicht will. Ich habe noch nie ein Grundstück gekauft, das nicht letztendlich bebaut wurde.“ Die gescheiterte Ansiedlung in Düsseldorf habe er nicht zu verantworten, die Schuld liege bei der Stadt.

Große Projekte aber, so Krieger, brauchen ihre Zeit – und es kann etwas dazwischenkommen, etwa der Kauf einer weiteren Möbelhauskette. Doch die Ansiedlung von Höffner und Skonto in Kiel verteidigte er entschlossen. Gegen den Rückkauf des Geländes durch die Stadt würde er sich „mit Händen und Füßen wehren“. Krieger fügte hinzu: „So schnell werde Sie mich nicht los, ich bin ein ausdauernder Typ.“

Timo Dittrich (SPD) wollte wissen, wie viele der 250 angepeilten Arbeitsplätze versicherungspflichtig seien. So gut wie alle, sagte Krieger, der von mit zehn Aushilfen (und damit zehn Arbeitsplätzen für geringfügig Beschäftigte) in Kiel kalkuliert.

Aus Sicht von Langniß hat Krieger überzeugt, die Arbeitnehmer sind größtenteils gut aufgehoben. Auch André Wilkens (SPD) zeigte sich überzeugt, dass Krieger das Projekt in Kiel verwirklichen will, bat den Möbelhaus-Chef aber um künftig umfassende und zeitnahe Informationen. Die Ausschuss-Vorsitzende Sigrid Schröter fasste den Abend zusammen: „Es wurden viele Zweifel beseitigt.“