Kieler Kita : Die jungen Forscher von Colorito

Das Projekt über die Architektur von Kirchen bescherte der Kieler Pädiko-Kita Colorito gestern den Landessieg im Wettbewerb „Forschungsgeist“. Dabei zeigte sich: Kindliche Neugierde ist eine gute Grundlage – hier kann die frühe Förderung ansetzen.

von Udo Carstens

23. April 2018, 18:48 Uhr

Der Weg von der Kita Colorito zur Turnhalle führt die Erzieherinnen Anja Wildermuth und Saja Schumann mit ihrer Gruppe stets an einer Kirche vorbei. Die Größe des Gebäudes und besonders die farbigen Kirchenfenster imponierten den Kindern. Staunend fragten sie nach Einzelheiten. Genau diese kindliche Neugierde war der Anfang des altersgerechten Projektes „Architektur von Kirchen“ – und für diesen „Forschergeist 2018“ wurde die Pädiko-Kita Colorito in Kiel gestern als Landessieger ausgezeichnet.

Das Logo des bundesweiten Wettbewerbs erinnert an Aladin und die Wunderlampe: Aus der Flasche steigt der Geist heraus – in diesem Fall ist es der ebenso unbändige wie freundliche Forschergeist. Sozialminister Heiner Garg spricht von einem „frühkindlichen Bildungsauftrag“: Jede Kita müsse die Freude am Entdecken bei den Kindern fördern. Hans Joachim Beckers von der Industrie- und Handelskammer (IHK) sieht im Forschen und im Wunsch nach Wissen ebenfalls eine wichtige Aufgabe für die spätere Arbeitswelt.

„Mit Kindern die Welt entdecken“ – darum ging es Michael Fritz vom „Haus der kleinen Forscher“, der Kita-Leiterin Melina Stark die Auszeichnung als „Forschergeist“-Landessieger überreichte. Verbunden ist die Ehrung mit einem Scheck über 2000 Euro – und mit der Aussicht, bei der bundesweiten Endrunde Anfang Juni in Berlin noch einmal auf dem Treppchen zu stehen.

Die Voraussetzungen für ein gutes Abschneiden haben Sinje (3), Jonna (4), Emma, Arvid (beide 5) sowie Cara (6) allemal erfüllt. Sie haben sich mit Materialkunde beschäftigt, haben fast schon dreidimensional gezeichnet und außerdem gerechnet, haben ihre Beobachtungen mit einem Bild von van Gogh abgeglichen (der auch eine Kirche gemalt hatte), haben fotografiert und sich als frühe Baumeister ausprobiert. „Die Bandbreite war spannend“, lobte Forscher-Chef Fritz die Erzieherinnen in der Kita. „Sie haben den Prozess des Be-Greifens gefördert und damit die Fähigkeit zu verstehen.“ Mit Blick auf das Plakat fügte er hinzu: „Sie haben die Flasche geöffnet.“