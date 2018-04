Marke Eigenbau : Die jungen Düsentriebs der FH

Studenten stellten gestern beim „Recruiting Day“ an der Fachhochschule Kiel ihre sonderbaren Fahrzeuge vor. Sie werben um Nachwuchs für ihre interdisziplinären Projekte, die gestern eine Spende vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erhielten.

von Udo Carstens

05. April 2018, 18:43 Uhr

Höchst eigenwillige Gefährte haben sie produziert, die Noch-Studenten und Nachwuchs-Ingenieure der Fachhochschule Kiel: den „Baltic Thunder“, der schneller fährt, je stärker der Wind von vorne bläst; den „Förde-Racer“, einen Tretboot-Katamaran, der auch schon mal zum Flug abheben kann; oder den voll-elektrischen „Raceyard“, der in zweieinhalb Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt.

Gestern, zum Semesterauftakt am Campus auf dem Kieler Ostufer, stellten sich die jungen Tüftler, Bastler und Erfinder mit ihren Konstruktionen den Studienanfängern an der FH vor. In der Hoffnung, dass manch einer der Frischlinge den Düsentriebs der Vorjahre nacheifern möchte. Als Nachwuchswerbung begreift auch Lukas Zarling diesen „Recruiting Day“; als Vertreter vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) überreichte er einen Scheck über 7000 Euro an die künftigen Berufskollegen.

Kristina Gense (28) gehört zu den wenigen Frauen, die an der Konstruktion der ungewöhnliche Fahrzeuge beteiligt sind – zumeist ist die technische Tüftelei in Männerhand. Die angehende Ingenieurin erkärt, wie beim „Thunder“ der Gegenwind in Bewegungsenergie umgesetzt wird. Über den dreiflügeligen Rotor am Heck nämlich, der über das Kegelrad-Getriebe die Kraft auf die vier Räder überträgt. Die „Pitchnabe“ sorgt wiederum, dass der Rotor optimal im Wind steht und die perfekte Drehzahl liefert.

Nach den Worten von Lukas Mittermüller kann das Tempo des Gegenwind-Gefährts theoretisch um ein Viertel über der Windgeschwindigkeit liegen. Die Kieler Eigenentwicklung schafft bislang 85 der 125 Prozent. Da ist im wahrsten Sinn des Wortes noch Luft drin. Denn der Weltrekord ähnlicher Konstruktionen liegt bereits bei 102 Prozent.

Bei all diesen Fahrzeugen handelt es sich um „interdisziplinäre Projekte“. Anders ausgedrückt: Wer mitmacht, muss zwangsläufig über den Tellerrand der eigenen Vorlesungen hinausblicken. Das wird nicht nur von den FH-Professoren begrüßt, sondern auch vom VDI. Die Entwicklung von den ersten Zeichnungen über Materialkunde und ausgefeilte technische Lösungen bis hin zum fertigen Produkt ist nichts anderes als die Anwendung erlernter universitärer Kompetenzen. „Die Unternehmen honorieren es“, ist Lukas Zarling überzeugt.

Regelmäßig treten die FH-Teams mit ihren Fahrzeugen zu Wettkämpfen an. Namhafte Konkurrenten kommen etwa von der Technischen Universität in Hamburg-Harburg, aus Karlsruhe und Stuttgart, aus Zürich in der Schweiz und Delft in den Niederlanden. Im Windkanal in der FH-Werkstatt oder am Strand von Heidkate wird vorher das aerodynamische Verhalten getestet. Und noch ein zweiter Aspekt, der für das spätere Berufsleben ebenfalls enorm wichtig ist. Noch einmal Kristina Gense: „Wir legen großen Wert auf Sicherheit.“