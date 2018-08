Vermisstenmeldung : Die 15-jährige Emily Joelyn Sieck aus Kiel wird vermisst

Das Mädchen ist 1,70 Meter groß, schlank und dunkelblond.

15. August 2018, 19:51 Uhr

Kiel | Die 15 Jahre alte Emily Joelyn Sieck aus Kiel wird vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt am Dienstag (14. August) um 10 Uhr in ihrem Elternhaus in der Johann-Heuck-Straße in Russee gesehen und könnte sich im Bereich Kiel aufhalten. Konkrete Aufenthaltsorte sind nicht bekannt.

Emily Joelyn Sieck ist 1,70 Meter groß, schlank und dunkelblond. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen Jeans und schwarz-weißen Adidas-Turnschuhen bekleidet.

Der Polizei liegen keine Anhaltspunkte vor, dass eine Straftat mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang steht. „Eine Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit kann aber nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Polizei-Mitteilung.

Da die bisherigen Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mädchens geführt haben, wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Wer Emily Joelyn Sieck gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0431/1603333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.