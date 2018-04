Kieler Woche : Der WM-Ball rollt über die Leinwand

Auf dem größten Volksfest im Norden werden die fußballbegeisterten Zuschauer nicht zu kurz kommen. Auf verschiedenen Videoleinwänden werden die Spiele des DFB-Teams während der WM in Russland übertragen. Bei freiem Eintritt, versteht sich.

von Udo Carstens

09. April 2018, 19:04 Uhr

Fußballfans kennen diesen Termin: Am Donnerstag, 14. Juni, beginnt in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft. Zwei Tage später läutet Bundespräsident Steinmeier mit dem traditionellen Glasen die Kieler Woche offiziell ein. Auf dem größten Volksfest im Norden werden die fußballbegeisterten Zuschauer nicht zu kurz kommen. Auf verschiedenen Videoleinwänden werden die Spiele des DFB-Teams von Jogi Löw live übertragen. Natürlich: Der Eintritt ist wie üblich frei.

Die deutsche Mannschaft trifft am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr auf Mexiko. Am Sonnabend, 23. Juni, steht um 20 Uhr die Begegnung gegen Schweden auf dem Spielplan. Beide Spiele laufen über die Großbildleinwand auf der Rathausbühne. Auch die von den Privatsendern RSH, Delta und Radio Bob präsentierte Bühne an der Hörn zeigt die Paarungen auf einer Acht-Meter-LED-Wand. Beim NDR am Ostseekai ist ebenfalls Stadion-Feeling angesagt: Die Besucher können sich neben dem Public Viewing auf einer großen Videowand auch auf Moderation, Musik und ein vielfältiges gastronomisches Angebot freuen. Zudem sind die Deutschland-Spiele etwa im Bayernzelt an der Kiellinie und auf der neuen „Pirate-World“-Bühne auf dem Asmus-Bremer-Platz zu sehen. Nicht zu vergessen der Internationale Markt: Die Standbetreiber fiebern traditionell mit ihren Nationalteams mit – und feiern nach Spielende mit ihren Gästen.