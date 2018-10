Retter dringend gesucht : Der wertvollen Bilder-Bibel droht der Verfall

Er steht im ältesten Kieler Gebäude, der Nikolai-Kirche am Alten Markt, und ist nach dem Taufbecken das älteste Inventarstück: Der mächtige dreiflügelige Altar lockt Jahr für Jahr 190 000 Besucher an. Doch das Prunkstück leidet – 200 000 Euro werden für die Restaurierung benötigt.

von Udo Carstens

16. Oktober 2018, 18:49 Uhr

Paradoxerweise tut der Ansturm dem 570 Jahre alten Kunstwerknicht gut. Heizungsluft und vor allem schwankende Luftfeuchtigkeiten setzen dem Altar zu. Die Kirchengemeinde St. Nikolai startet deshalb eine Spendenkampagne. Für die Rettung werden als Sofortmaßnahme 17 000 Euro benötigt – und für die dauerhafte Lösung wohl das Zehnfache.

Der Altar stammt aus einer Lübecker Werkstatt – den genauen Erbauer kennt man nicht – und schmückte seit 1460 das Kieler Franziskanerkloster. Das Kloster wurde im Zuge der Reformation 1542 aufgelöst, die protestantischen Kieler Bürger haben die „Bilder-Bibel“ damals in ihre Kirche gebracht. In Schnitzereien und mit Bildern erzählt der Altar nicht nur von der Leidensgeschichte Jesu, sondern eben auch sehr anschaulich von ergreifenden Szenen des Alten Testaments.

Doch an vielen handtellergroßen Stellen blättert jetzt die Farbe, die Bildtafeln lösen sich langsam ab, die beiden schweren Flügel hängen stark durch, das Holz hat sich verzogen. „Der Altar ist eigentlich nicht gemacht für die Nutzung in der Kirche“, sprechen Pastorin Susanne Hansen und Nicole Hansen als Vorsitzende des Gemeinderats die schwierigen klimatischen Bedingungen an. Im Kloster seinerzeit wurde nicht geheizt, das bekam dem Altar deutlich besser.

Weshalb es mit der Reparatur (schätzungsweise 17 000 Euro) und der Instandsetzung (50 000 Euro) eben nicht getan ist. Die beiden Hansen-Frauen suchen noch nach der idealen Technik, ein stabiles Klima im Altarbereich zu schaffen. Stiftungsgelder und Nachbarschaftshilfe, Erlöse aus Musikveranstaltungen und Spenden von Hochzeitspaaren – all das soll der Kampagne zugute kommen. Susanne Hansen und Nicole Hansen gehen von 200 000 Euro Gesamtkosten aus – und der Altar wäre für die Nachwelt gerettet. Dann könnte auch spätere Generationen die Bilder-Bibel lesen.