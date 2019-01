Regionales Bildungszentrum : Der Schulriese wird geteilt

Fünf Unterrichtsorte, 5000 Schüler und über 250 Lehrer: Die Aufspaltung des Regionalen Berufsbildungszentrums Soziales, Ernährung und Bau, der größten Schule im Land, in zwei selbstständige Einheiten soll allen Beteiligten Vorteile bringen.

von Udo Carstens

02. Januar 2019, 18:15 Uhr





Ab sofort besitzt die Landeshauptstadt nicht drei, sondern vier Regionale Berufsbildungszentren (RBZ). Zu Jahresbeginn wurde das riesengroße RBZ Soziales, Ernährung und Bau (auch als RBZ 1 bekannt) in zwei handlichere Einheiten aufgespalten. Das RBZ am Königsweg erhält das Profil Soziales, das RBZ am Schützenpark erhält die Schwerpunkte Ernährung und Bau. In Kiel existieren daneben das RBZ Wirtschaft am Westring und das RBZ Technik mit seiner Zentrale an der Preetzer Straße auf dem Ostufer.

Die neue Aufteilung der Berufs-)Schullandschaft war seit Jahren diskutiert und in den letzten Monaten intensiv vorbereitet worden. Das RBZ 1 entstand am 1. Januar 2010 – als Zusammenlegung der Beruflichen Schule Bau und Nahrung am Schützenpark, der Beruflichen Schule für Sozialwirtschaft am Schützenpark und der Beruflichen Schule am Königsweg. Es war mit über 5000 Schülern und über 250 Lehrkräften die größte Schule in Schleswig-Holstein.

In eben dieser Größe lag aber auch die Gefahr, die bis an den Rand der Handlungsunfähigkeit reichte. Neben dem üblichen Personal- und Schulleiterwechsel hatte das RBZ 1 von Anfang an mit vielen Baumaßnahmen an seinen Gebäuden zu kämpfen – und mit einem Unterricht, der auf fünf Schulstandorte verteilt war. Insgesamt wurde das RBZ den Erwartungen von 2008 nicht gerecht, die Realität war für Schüler und Lehrer wie auch für die Stadt Kiel eher ernüchternd.

Die Folge: Gemeinsam entschieden sich die Kieler Bildungsdezernentin Renate Treutel, das (alte) RBZ 1 und das schleswig-holsteinische Bildungsministerium, die Reißleine zu ziehen und die Teilung der großen Schule vorzubereiten. Im zukünftigen RBZ am Königsweg werden 120 Lehrkräfte 1300 Schüler unterrichten. Das zukünftige RBZ am Schützenpark hat 3700 Schüler sowie 165 Lehrkräfte, die Schulleitung wird noch ausgeschrieben.

Renate Treutel betonte: „Die erfolgreiche Teilung macht mich stolz und sehr froh. Sie ist ein großer Erfolg für die berufliche Bildung in Kiel.“ Auch Bildungsstaatssekretärin Dorit Stenke sieht Vorteile: „Die Teilung führt jetzt zu zwei gut funktionierenden Schulen mit klaren Profilen. Das RBZ am Königsweg wird sich auf die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften – Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel – spezialisieren, und das RBZ am Schützenpark wird für Gesundheit, Ernährung, Bau und Gartenbau stehen.“

Mit der neuen RBZ-Struktur ist auch die Debatte um die alte Werkhalle im RBZ 1 beendet. Noch im November hatte Renate Treutel öffentlich überlegt, ob man die vielen Euro-Millionen für den Neubau der Ausbildungshalle einsparen könnte. Indem man etwa die Handwerkerklassen (Tischler, Zimmerer, Maurer, Maler) dem RBZ Technik angliedert. Doch offenkundig wäre man vom Regen in die Traufe gekommen: Das RBZ Technik ist heute bereits so groß, dass gar nicht alle Lehrer gemeinsam tagen können. Jetzt ist entscheiden: Die Handwerker bleiben am (neuen) RBZ Ernährung und Bau – und Ersatz für die ausgediente Werkhalle mit seinen teuren Maschinen wird zügig geschaffen.