Betreuung in Kiel : Der Masterplan will für neue Kita-Plätze sorgen

Kiel ist eine flächenarme Stadt mit stetigem Zuwachs an Einwohnern und somit auch an Kindern. Die Schaffung von Kita-Plätzen ist aus Sicht von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer eine „riesengroße Aufgabe“. Der neue Masterplan soll jetzt helfen.

von Udo Carstens

10. April 2018, 19:23 Uhr

Kämpfer und Bildungsdezernentin Renate Treutel unterzeichneten gestern zusammen mit der Kreiselternschaft sowie Vertretern der Kita-Träger und der Wirtschaft den „Masterplan Ausbau Kindertagesbetreuung in Kiel“. Er soll die Zahl an Betreuungsplätzen erhöhen und damit dem Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kita-Platz für ihr Kind gerecht werden.

Insgesamt wurde das Angebot zwischen 2002 und 2017 um 7600 Plätze ausgebaut. Aktuell stehen den 21 200 Kindern unter zehn Jahren knapp 16 000 Plätze bei 85 Trägern in 155 Tageseinrichtungen, 56 Schulen und bei der Tagespflege zur Verfügung. „Leider finden trotzdem noch nicht alle Eltern für ihr Kind einen guten Platz zur rechten Zeit“, wie Kämpfer sagte. Die Warteliste umfasst 1200 Namen. Bei den Krippenplätzen (der unter Dreijährigen) liegt die Versorgungsquote bei 38 Prozent, angestrebt werden 40 Prozent. Bei den Kita-Elementargruppen (drei bis sechs Jahre) sind es dagegen 97,5 Prozent.

Renate Treutel wies zudem darauf hin, dass es nicht nur an Plätzen mangelt, sondern auch an Fachpersonal. Deshalb möchten die Unterzeichner des Masterplans das Sozialministerium in die Pflicht nehmen. „Ich möchte nicht erleben, dass wir eine Kita bauen, aber nicht eröffnen können, weil wir keine Fachkräfte finden“, so Renate Treutel. Sie lobte ebenso wie Kämpfer die Wirtschaft für die Einrichtung von Betriebs-Kitas.

In Kiel werden in diesem Jahr rund 126 Millionen Euro für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen ausgegeben. Für den Bau neuer Plätze stellt die Stadt bis zum Jahr 2020 insgesamt 11,4 Millionen Euro zur Verfügung, Fördermittel vom Bund und vom Land sind noch nicht eingerechnet. „Weil wir um den steigenden Bedarf wissen, hängen wir uns beim Kita-Ausbau richtig rein. Die Unterzeichnung des Masterplans ist ein wichtiger Schritt“, so Ulf Kämpfer und Renate Treutel.



Zu den Unterzeichnern gehören neben der Stadt:

> die Kreis-Elternvertretung

> die Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände

> die Arbeiterwohlfahrt Kiel

> der Ortscaritasverband Kiel

> der Paritätische Wohlfahrtsverband in Kiel

> der DRK-Kreisverband Kiel

> das Diakonische Werk Altholstein

> der Kirchenkreis Altholstein

> das Forum Sozial

> der Dachverband der Eltern-Kind-Gruppen

> die Bartels-Langness Handelsgesellschaft

> das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

> der Handels- und Industriepark Kiel-Wellsee

> die IHK Kiel

> die Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklung (KiWi)

> der Unternehmensverband Kiel.