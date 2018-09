Rathausturm : Den Kielern schlägt bald wieder die Stunde

Nahezu zwei Jahre lang war die Uhr am Kieler Rathausturm hinter Baufassaden versteckt, jetzt aber ist sie wieder weithin sichtbar. 3,2 Millionen Euro haben die Sanierungsarbeiten am Kieler Wahrzeichen gekostet.

von Udo Carstens

21. September 2018, 19:18 Uhr

50 Kubikmeter weiß-grauer Main-Sandstein aus Bamberg wurden neu gesetzt, vor allem am Turmkopf blieb kein Quader auf dem anderen. Voraussichtlich noch in diesem Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, die beliebten Turmführungen sind bereits seit der Kieler Woche wieder möglich. In wenigen Tagen sollen die Zeiger der Turmuhr endgültig justiert werden – dann wird das Zifferblatt endlich auch wieder die korrekte Uhrzeit anzeigen.