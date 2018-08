Förde-Werbung : Den „Endlosen Sommer“ gibt es jetzt als T-Shirt

von Udo Carstens

24. August 2018, 19:16 Uhr

Auch wenn jetzt tatsächlich Regentage bevorstehen: Den Jahrhundertsommer kann man/frau ab sofort am Körper tragen. Kiel-Marketing hat T-Shirts mit dem geschwungenen Schriftzug „Endless Summer“ entworfen, über dem der Fördebär und die Fördenixe von Sailing.City lächeln. Das modische Hemd gibt es in vier Pastellfarben, die Namen tragen wie „Schwimmende Zitrone“ oder „Sonnenbrand mit Abkühlung“. Die T-Shirts in den Größen XS bis 2XL (Damen) beziehungsweise S bis 2XL (Herren) gibt es ab sofort für 19,90 Euro in der Tourist-Info und im Onlineshop www.kiel-souvenirs.de.