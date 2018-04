Nord-Ostsee-Kanal : Das Tor ist eingesetzt, die Schleuse repariert

Sitzt, passt, wackelt und hat Luft, wie es so schön heißt: Gestern Vormittag wurde an der Südschleuse in Holtenau das Ersatztor eingebaut – und am Nachmittag war die Schleuse nach mehrwöchiger Zwangspause wieder betriebsbereit und damit für Schiffe passierbar.

von Udo Carstens

06. April 2018, 19:54 Uhr

Vor 45 Tagen, am 20. Februar, hatte der Frachter „Akacia“ auf dem Weg Richtung Ostsee nahezu ungebremst das Tor gerammt (wir berichteten). Es war, wie Matthias Visser vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Holtenau sagte, „ein Jahrhundertcrash“. Experten nehmen an, dass die Maschine des Containerfrachters defekt war und auf Steuerbefehle nicht mehr reagierte.

Nach letzten Vorarbeiten am Donnerstag war es gestern soweit. Der Schlepper „Saatsee“ drückte das Tor mit kräftiger Unterstützung des WSA-Arbeitsschiffes „Regenpfeifer II“ in Millimeterarbeit in die exakte Position über den Tor-Unterwagen. Diese Rollwagen, die bei der Havarie glücklicherweise unbeschädigt geblieben waren, bewegen das gewaltige, 18 Meter hohe und 1100 Tonnen schwere Tor.

Anschließend kam der Schwimmkran „Griep to II“ zum Einsatz. Mit seiner Hilfe wurde ein Dichtungsbalken ins Wasser gelassen, den ein Taucher wieder in die Schleusenkammerdichtung einfügte. Das Teil hatte vor der Aktion entfernt werden müssen, um das Reservetor überhaupt in Position zu bringen. Anschließend wurden die Ballasttanks des Tores mit Wasser gefüllt. Das Schleusentor sank langsam auf die Torunterwagen ab, das Tor wurde schließlich mit dem Torantrieb verbunden. Das Verbringen und Einpassen des Tores dauerte gerade mal eine gute halbe Stunde. „Das ist reine Routine“, wie Matthias Visser erklärte. Sämtliche Arbeiten an der Schleuse liefen reibungslos ab. Der Gesamtschaden der Havarie liegt laut Visser im zweistelligen Millionenbetrag. Die wichtigste Botschaft aber lautete gestern: Der Nord-Ostsee-Kanal besitzt in Holtenau wieder zwei funktionierende Schleusen.