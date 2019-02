KiWog im Aufbau : Das Fundament soll im Herbst stehen

Stadtrat Gerwin Stöcken legt dem Rat einen ehrgeizigen Zeitplan zur Gründung der künftigen Kieler Wohnungsgesellschaft vor. Diese KiWog soll vor allem Wohnraum für Menschen schaffen, die auf dem normalen Mietmarkt das Nachsehen haben.

von Udo Carstens

19. Februar 2019, 18:20 Uhr





Den Grundsatzbeschluss zur Gründung der (neuen) städtischen Wohnungsgesellschaft traf die Ratsversammlung bereits im Herbst – doch der Streit geht unvermindert weiter. Vor allem außerhalb des Rathauses. Haus & Grund als Vertretung der Wohneigentümer warnt davor, Gelder in diesem „Prestigeprojekt zu versenken“. Der Kieler Mieterverein sieht dagegen „kaum etwas Sinnvolleres“, als die Gesellschaft finanziell komfortabel auszustatten.

Carsten Wendt als Geschäftsführer des Mietervereins plädiert dafür, die Überschüsse aus dem Haushalt 2018 in die KiWog, die künftige Kieler Wohnungsgesellschaft, zu stecken. Immerhin erbrachte die jüngste Haushaltsrechnung ein Plus von 84 Millionen Euro (wir berichteten). Der Engpass bei bezahlbarem Wohnraum ist für Wendt drastisch, die Millionen-Freigabe wäre ein wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge und zum sozialen Frieden in der Stadt. Wendt weiter: „Es darf keine Gelegenheit verpasst werden, den Aufbau der KiWog zügig voranzutreiben.“

Stadtrat Gerwin Stöcken hat in seiner Mitteilung für die Ratsversammlung (morgen, 16 Uhr, Ratssaal) den Fahrplan abgesteckt. Mit Hilfe externer Berater könnten bis zum Sommer alle wesentlichen technischen, rechtlichen und finanziellen Fragen geklärt werden. Im Herbst will man dann das Gründungspapier aufsetzen. Die Aufgaben der neuen Gesellschaft, die Menschen mit geringem Einkommen im Blick hat, definiert Stöcken so: „Die KiWog soll befähigt werden, eigenständig Grundstücke zu erwerben, zu entwickeln und dem Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen.“

Bislang kalkulierte man bei der Stadt mit einer Anschubfinanzierung von jährlich zehn Millionen Euro, was angesichts der kräftig-schwarzen Etat-Zahlen machbar erscheint. Haus & Grund aber will den 84-Millionen-Überschuss sowieso ganz anders verwenden. Am besten sei es, die Grundsteuern zu senken und auf die Zweitwohnungssteuer zu verzichten.

Haus & Grund hadert mit der Stadt auch wegen des aktuellen Mietspiegels. Stöcken will diese Grundlage für den Wohnungsmarkt aus dem Bericht von 2017 fortschreiben – versehen mit einer Preissteigerungsrate von 3,7 Prozent. Das aber reicht H&G-Geschäftsführer Sönke Bergemann nicht. Er wirft der Stadt Verschleierungstaktik vor. Es sei nicht gelungen, „die Mietobergrenzen anzupassen“.

Aber schon heute sind nach Einschätzung der Sozialverbände viele Wohnungen in Kiel für Normal- und Geringverdiener schlichtweg unbezahlbar. Die Verbände hoffen, dass man über die KiWog Einfluss nehmen kann auf den angespannten Kieler Mietmarkt. Dafür müsse man aber wohl über zehn Prozent des Bestandes verfügen. Das wären 13 000 Wohnungen – die Stadt geht bislang von 4000 Einheiten für ihre KiWog aus.