Top Model : Das Date mit Barack Obama verpasst

Beim landesweiten Wettbewerb werden zwölf Frauen für den Laufsteg gesucht. Unter den Kandidatinnen befindet sich auch Sandra Lange aus Kiel. Die Abstimmung läuft.

von Udo Carstens

05. April 2018, 12:40 Uhr

„Es war ein total lustiger Tag“, erinnert sich Sandra Lange an das Casting in Husum. Gemeinsam mit einer Freundin hatte sie sich auf den Weg an die Westküste gemacht. Im Autoradio lief – natürlich! – „Material Girl“ von Madonna. Die 36-jährige Kielerin lacht gerne, liebt die Sonne und hat auch gleich einen Tipp an Petrus bereit: „Das Wetter in Schleswig-Holstein muss besser werden.“ Denn Sandra Lange joggt gerne um den Russee herum, übt sich im Standup-Paddling und hat jüngst das Golfen ausprobiert. Sie kleidet sich vorzugsweise elegant-chic und hält zu jedem Outfit das passende Paar Schuhe bereit. Im Rahmen ihres Studiums hat die heutige Wirtschaftspsychologin auch ein Semester auf Hawaii verbracht. Dem (von Hawaii stammenden) Ex-US-Präsident Barack Obama ist sie aber nicht über den Weg gelaufen. „Sonst wäre ich wohl heute die First Lady.“





Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die am 20. April auf dem Laufsteg im Husumer Modehaus zeigen dürfen, was sie können.

Und so funktioniert es:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:

Bis zum kommenden Sonntag, 8. April, können unsere Leser

für ihre Favoritinnen abstimmen (online bis 24 Uhr).



Die Namen der Gewinnerinnen werden dann am Sonnabend, 14. April, in der Tageszeitung bekannt gegeben.