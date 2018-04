Hamburger Chaussee : Dachstuhlbrand in Bürogebäude: Feuerwehreinsatz in Kiel-Hassee

Mehr als 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen im Dachbereich des Hauses zu löschen.

von rtn

07. April 2018, 13:25 Uhr

Kiel | Ein Feuer im Dachbereich eines Bürogebäudes hat am späten Freitagnachmittag einen größeren Einsatz für die Feuerwehr in der Landeshauptstadt Kiel ausgelöst. Gegen 16.40 Uhr hatten mehrere Passanten ein Feuer im Dachgeschoss eines viergeschossigen Bürogebäudes in der Hamburger Chaussee gemeldet. Eine starke Rauchentwicklung war von weitem zu sehen.

Mit Eintreffen der Feuerwehr waren noch Mitarbeiter einer Firma beschäftigt, das Feuer mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Sie konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer breitete sich schnell im Dachgeschoss aus. 50 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr brauchten rund zwei Stunden um das Feuer zu löschen. Dabei kamen auch zwei Drehleitern zum Einsatz. Die Polizei räumte das Gebäude.

Zwei Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Dank des umsichtigen Vorgehens der Feuerwehr konnte ein Wasserschaden in den darunter liegenden Etagen verhindert werden. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Hamburger Chaussee im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

