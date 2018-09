Kiel : Dachstuhl brennt: Knapp 40 Bewohner evakuiert

Dutzende Menschen müssen in Kiel ihr brennendes Haus verlassen.

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus hat in Kiel einen Großalarm ausgelöst. Rund 40 Bewohner mussten in der Nacht zum Donnerstag ihre Wohnungen verlassen. Wenige Stunden zuvor hatten Bauarbeiter an dem Dach gearbeitet. Ob das der Auslöser für das Feuer war, sei allerdings noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Durch den Wind wurde der Brand immer wieder angefacht. Rund 120 Einsatzkräfte kämpften bis spät in die Nacht gegen die Flammen. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Bewohner kamen alle bei Bekannten oder Verwandten unter.

