Erneut Einschränkungen auf dem NOK : Computerpanne sorgt für Stau vor den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel

Aufgrund eines Ausfalls des Verkehrssicherheitssystems wurden keine Schiffe in den Kanal gelassen – auch ein Kreuzfahrer hängt fest.

von Dana Ruhnke

02. Mai 2018, 13:07 Uhr

Kiel | Schon wieder ging am Mittwoch wenig auf dem Nord-Ostsee-Kanal – dieses Mal aber waren nicht die Schleusen schuld. Eine Computerpanne sorgte seit den frühen Morgenstunden für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Das Datenverarbeitungssystem für Verkehrsüberwachung in Brunsbüttel war von der Störung betroffen. Damit wird etwa koordiniert, welche Schiffe in einer der Weichen warten müssen – und welche nicht.

„Aus Sicherheitsgründen wurden ab 9 Uhr auf beiden Seiten des Kanals keine Schiffe mehr eingeschleust“, sagte Claudia Thoma, Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Mittlerweile sei das Problem aber behoben. Schiffe könnten somit seit 12 Uhr wieder in den Kanal.

Nach der Kollision eines großen Containerschiffs mit dem Tor der Südschleuse in Kiel-Holtenau war es erst vor Kurzem zu erheblichen Einschränkungen in der Schifffahrt im Kanal gekommen. Sehr zum Ärger der Kanalsteurer und Lotsen, die aufgrund der „Unplanbarkeit für die Reedereien“ Konsequenzen für die Schifffahrt fürchten.

Auch das aktuelle technische Problem sorgt entsprechend für Frust. „Vor zwei Jahren gab es schon einmal einen solchen Systemausfall. Wir würden uns schon wünschen, wenn man für solche Situationen einen Notfallplan hätte und nicht komplett abhängig von der Technik ist“, sagte Klaus Molter, Vorsitzender des Vereins für Kanalsteurer gegenüber shz.de. Es sei darüber hinaus bekannt, dass das aktuelle Verkehrssicherheitssystem veraltet sei. „Schon im Frühjahr sollte es durch ein neues abgelöst werden. Wir haben sogar schon Schulungen damit gehabt.“

Probleme habe es am Mittwoch schon seit 4 Uhr morgens gegeben, so Molter weiter am Mittwochmittag. „Die ersten Schiffe fahren jetzt wieder in die Schleusen. Bis der Stau abgebaut ist, wird es aber noch zu Wartezeiten für die Schiffe kommen“, so Molter.

Bis zum Mittag hingen vor der Kieler Schleuse fünf Schiffe fest, darunter auch das Kreuzfahrtschiff „Hanseatic“. Ein weiteres Schiff wartete weiter draußen auf der Förde. Vor Brunsbüttel warteten zwei Schiffe auf Reede. Die Schiffe, die sich im Kanal befinden, wurden zuvor manuell betreut und zu den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel geleitet.