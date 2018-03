Brautmode im Vintage-Stil

Die beiden Freundinnen Deike Brücker und Stefanie Siefert haben ihr „Träumewerk“ an der Küterstraße eröffnet

von Udo Carstens

26. März 2018, 19:15 Uhr

Romantische Kleider im Boho-Look mit reichlich Spitze und fließenden Stoffen sollen heiratswillige Frauen zum Alten Markt locken. Seit Freitag gibt es an der Küterstraße 1/3 Brautkleider im Vintage-Stil zu kaufen. Damit bringen die beiden Freundinnen Deike Brücker (27) und Stefanie Siefert (30) den angesagten Look in die Landeshauptstadt.

In ihrem „Träumewerk“ wollen die beiden Frauen mit den Vintage-Kleidern Bräute glücklich machen, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Modellen abseits der klassischen A-Linie sind. Auf die Idee einer eigenen Brautboutique kam das Duo erst im August – inspiriert von der TV-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“, in der angehende Bräute beim Kleiderkauf begleitet werden. Ihren Job im Kundenservice eines Großhandels kündigten sie, um ihren Traum zu verwirklichen.

Auf 90 Quadratmetern Verkaufsfläche starten die Mädels vom „Träumewerk“ mit 36 Vintage-Brautkleidern. Von leichtfallenden, fließenden Modellen über kurze Varianten fürs Standesamt oder lange, mit reichlich Spitze verzierte Schnitte bis hin zu lockeren Zweiteilern im Boho-Look: „Wir mögen Vintage-Kleider wegen ihrer Liebe zum Detail. Sie haben etwas sehr Edles und Filigranes und passen perfekt zu nordischen Frauen“, finden sie.

Bei der Beratung setzen die Gründerinnen vor allem auf eines: Privatsphäre. Denn im „Träumewerk“ findet nur eine Beratung zur gleichen Zeit statt. Die Türen an der Küterstraße bleiben dann verschlossen, die Vorhänge zugezogen. Schließlich sollen sich Braut und Begleiterin ganz ungestört fühlen und den besonderen Moment genießen.

Dass die Freundinnen noch keine Erfahrungen im Verkauf von Brautmode haben, ist ihrer Ansicht nach kein Hindernis. Stefanie Siefert ist selbst bald eine Braut – sie heiratet im September. Sie kann sich, sagt sie, deshalb gut in ihre Kundinnen hineinfühlen. Neben Brautkleidern im Vintage-Look bieten die zwei jungen Frauen auch Schuhe, Schmuck und allerlei weitere Accessoires an.

Kiels Innenstadtmanagerin Janine-Christine Streu freut sich über die Entwicklungen am Alten Markt: „Das ,Träumewerk‘ ist mit seinem Sortiment und vor allem der persönlichen Ausrichtung genau das, was der Kieler Innenstadt gefehlt hat. Zudem passen die beiden engagierten Gründerinnen perfekt in die Nachbarschaft und bestärken meinen Eindruck, dass das Quartier Kehden- und Küterstraße viel Potenzial hat, zur neuen Anlaufstelle für inhabergeführte und in der Innenstadt einzigartige Konzepte zu werden.“