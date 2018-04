Kieler „Tatort“ : Borowskis neue Dienststelle

Das TV-Kommissariat im Kieler „Tatort“ zieht um. 32 Mal wurde in der alten Marintechnikschule in der Wik ermittelt. Ab sofort genießt die Mannschaft von Borowski alias Axel Milberg in Düsternbrook den freien Förde-Blick. Doch der Alltag bleibt blutig.

von Udo Carstens

13. April 2018, 19:25 Uhr

Der unverhoffte Reichtum nebenan weckt Begehrlichkeiten. Supermarkt-Kassiererin Peggy hat nämlich ihre Nachbarn beim heimlichen Freudentanz beobachtet und knallhart geschlussfolgert, dass sie Lottomillionäre geworden sind. Also bricht sie in die Wohnung ein, um den Tippschein zu klauen. Eine fatale Entscheidung im neuen „Tatort“ mit dem Titel „Borowski und das Glück der anderen“. Denn der Hausherr überrascht die Diebin. Seit 2003 wurden 32 Kieler TV-„Tatorte“ gedreht. Für den 33. Beitrag vom Morden im Norden waren neue Diensträume fällig. Der NDR stellte sie gestern vor.

Von der leicht verstaubten Marinetechnikschule in der Wik zieht das TV-Kommissariat in eine der feinsten Kieler Adressen um. Vom ersten Stock im Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Düsternbrook haben die Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) sowie Kriminalrat Roland Schladitz (Thomas Kügel) einen herrlichen Blick auf die Kieler Förde. Lokalkolorit war eben schon immer ein Markenzeichen der „Tatort“-Reihe im Ersten.

Allerdings: Der Panorama-Genuss stellt sich bei Borowski und Co nur langsam ein. Zu sehr ist die Mannschaft noch mit den Umzugskisten beschäftigt. Außerdem leidet Kommissarin Mila Sahin an einem geschwollenen blauen Auge, das Maskenbildner Jens Holstein ihr ins Gesicht gezaubert hat. Auch Kollege Borowski kann ihr das Geheimnis nicht entlocken. „Privat!“ wird ihre knappe Antwort auf Fragen nach dem Geschehen sein.

Johannes Pollmann als ausführender Produzent verriet gestern, dass man über den Täter nicht lange rätseln muss. Das Drehbuch von Sascha Arango – seine mittlerweile siebte „Tatort“-Beteiligung – lässt zügig erkennen, wer für den Mord in Frage kommt. Das ist Absicht. Der Fernsehzuschauer darf dafür an der „Jagd“ auf den Bösewicht teilnehmen und beurteilen, wie gut der TV-Kommissar den Zweikampf mit dem Bösen besteht.

Ausgestrahlt wird „Borowski und das Glück der Anderen“ wohl erst im nächsten Jahr. Vorher wartet noch „Borowski und das Haus der Geister“ auf einen Sendetermin. Hier wird zum letzten Male in den alten Büros in der Wik ermittelt.